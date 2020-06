View this post on Instagram

Te veo en tu casa!!!!!! 🏡 Este lunes 29 de junio a las 20:00 hrs. en un concierto totalmente en línea. Vamos a cerrar las fiestas de San Pedro y San Pablo con mucho baile y música!!!! Los espero desde donde quiera que se encuentren #werifans!!! #ConciertoEnLínea #Supercultura #Superciudad #FiestasSP20