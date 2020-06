Es cierto que en política se ven alianzas que

parecen increíbles a cualquier ciudadano con 2

dedos de frente, pero nunca dejan de

sorprender las acciones de los actores y de los

partidos políticos que muchas veces riñen en

privado y se abrazan en público.

Y eso sería lo de menos por aquello de la

civilidad política, pero resulta que los intereses

que defienden son diametralmente opuestos.

Por eso hay expectación por la forma en que

se darán las alianzas de cara al proceso

electoral que inicia en unas semanas y

concluye en el 2021.

A nivel nacional el partido gobernante

MORENA anticipa alianzas parciales con el PT y

el Verde Ecologista, mientras el PAN lo haría

con el PRD, MC y posiblemente el PRI.

Sin embargo esas alianzas podrían variar en el

estado, y habría que tomar en cuenta otras

franquicias que pueden debutar en el próximo

proceso electoral como Redes Sociales

Progresistas de la maestra Elba Esther Gordillo,

México Libre del ex Presidente Felipe Calderón,

y el PES que dirige a nivel nacional el

tamaulipeco Abdies Pineda Morín, éste si que

actuó en la pasada elección en alianza con

MORENA logrando posiciones en las Cámaras

Federales, y en Tamaulipas sumo 4 de los 9

diputados federales.

Hoy las cosas serán distintas porque los

candidatos no podrán ser “jalados” por el

candidato presidencial, pero además entre los

militantes de MORENA y el Verde no hay mucha

empatía para participar en el 2021, aunque el

dueño de las escrituras del Partido Ecologista

sea Jorge Emilio González Martínez, nieto del ex

gobernador Emilio Martínez Manaotou.

La pandemia del coronavirus y las drásticas

medidas dictadas por la Secretaría de Salud

estatal tendrán quietos a quienes quieran

desboscarse promocionándose, pero no pasaran

muchas semanas en que empiece a conocerse

como actuaran los grupos políticos para

conseguir las alcaldías, diputaciones federales

y locales, que estarán en disputa el próximo

año.

