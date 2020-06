«Salir a correr y levantarme temprano. Cero me levanto temprano, pero ni siquiera entreno tan temprano porque mi entrenador sabe que no funciono tan temprano. Como se me descompuso la cinta, me tengo que levantar a las 5 de la mañana para que el sol no esté muy fuerte. Tampoco creas que soy muy corredora porque no está padre correr con sol, pero ya lo puedo sobrellevar, me sorprendí a mí misma tener tanta consistencia en ese aspecto«, relató.

Por el momento, la medallista mundial de bronce en Doha 2018 no piensa en si habrá o no otro ciclo olímpico en el alto rendimiento ya que hace cuatro años se vio en la misma situación, tras su participación en Río 2016 y continuó para demostrar que tiene el nivel para estar entre las mejores del planeta. «En mi cabeza no había pensado en otro ciclo, eso había dicho hace cuatro años y aquí sigo, lo que quería era terminar mi licenciatura y ya quería terminar este año. Ahora ver cómo lo planifico de a poquito. La escuela me ayudan muchísimo», dijo. Moreno Medina, de 25 años tenía campamentos planificado desde abril hasta junio en Corea del Sur y España, además de una Copa del Mundo en Europa, por lo cual espera el nuevo calendario de competencias para hacer reajustes y enfocarse en que su segunda participación olímpica será hasta el verano de 2021. «Puro mantenimiento físico, estoy haciendo cardio, un poco de fuerza, manteniendo la flexibilidad, parados de mano, no se puede hacer mucho. Un estado relativamente para que sea mucho más fácil regresar a los entrenamientos», acotó.