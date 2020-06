La Presidente municipal de Reynosa, Dra. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ hizo un dramático llamado ciudadano “a tomar conciencia de la gravedad del COVID 19”, al enfatizar la peligrosidad del virus y describir casi de manera fotográfica los aterradores estragos que causa en la humanidad: “es una enfermedad que mata en una forma dolorosa, en soledad y con asfixia”, puntualizó.

Por ello, alertó:

“La gente necesita saber que tenemos que cuidarnos porque todavía no se aplana la curva de contagio; además, le pedimos a todas las empresas, a la maquila y a todos los negocios, hospitales, que cumplan con los lineamientos sanitarios para evitar contagios”.

Al mismo tiempo, precisó que la población no debe bajar la guardia y usar cubrebocas en caso de salir de su casa, así como guardar la sana distancia, “pues se ha visto en algunos negocios que dejan entrar a más del 25% de clientes sin cubrebocas o gel anti bacterial, lo cual también es un factor del incremento en casos de esta enfermedad”.

MAKI ORTIZ agradeció a los medios de comunicación la gran labor que realizan por difundir las medidas sanitarias para evitar el contagio de COVID, lo que dijo, será reforzado para que la población sepa de la gravedad del coronavirus, “que es una realidad y mata en una forma dolorosa y en soledad”, refrendó.

Por ello, recomendó que en los centros laborales o de negocios, “se use el termómetro cuando llegan sus empleados o clientes; el uso de cubrebocas, el gel y la sana distancia, para lo cual necesitamos el apoyo de todas las empresas”.

Destacó que el gobierno de Reynosa, de la mano del gobierno estatal, apoyará la operación del doble no circula, asimismo en coordinación con la COEPRIS, coadyuvará no para cerrar los negocios, -ya que el municipio no tiene esa facultad-, pero sí en informar a la instancia estatal en caso de que estos comercios no cumplan las disposiciones para seguir funcionando en esta pandemia.

Destacó que Protección Civil y Tránsito, revisarán las áreas públicas y parques para evitar concentraciones de gente y que no se lleven a cabo las actividades deportivas; lo mismo gimnasios, bares y otros que no son esenciales, hasta que descienda el número de contagios.

“La clave está en que el número de contagios no supere ni rebase la capacidad instalada de nuestros hospitales para atender esta enfermedad”, señaló ORTIZ DOMÍNGUEZ.

35, EN EL SIQUIÁTRICO

Por asociación temática, le comparto que el Gobierno de Tamaulipas activó los protocolos de bioseguridad, protección al personal y usuarios del Hospital Psiquiátrico de Tampico, luego de que 23 trabajadores y 12 pacientes resultaran positivos a COVID-19.

GLORIA MOLINA GAMBOA, secretaria de Salud informó que tras la notificación del brote, se procedió el aislamiento de pacientes, la sanitización de instalaciones, instrumental y equipo, así como la dotación de protección al personal para cortar la cadena de transmisión del virus.

La fuente del contagio corresponde a uno de los pasantes que contrajo el virus fuera del hospital y que sin seguir las medidas de seguridad y prevención, contagió al resto del personal.

Informó además sobre el fallecimiento de un paciente con diagnóstico positivo a coronavirus, que cursaba con más de 3 meses de internamiento por negativa de familiares a acudir por él; fue trasladado al hospital General de Altamira donde presentó complicaciones graves.

10 EN EL CIVIL

De otro lado y siguiendo los protocolos de seguridad en salud para el personal y pacientes, el Gobierno de Tamaulipas a través de la Secretaría de Salud desplegó las acciones preventivas y de contención en el Hospital Civil de Ciudad Victoria, ya que 10 trabajadores resultaron positivos a COVID-19.

GLORIA MOLINA GAMBOA, titular de la SST precisó que el contagio se dio de forma externa a la institución, sin embargo y de acuerdo al protocolo, se procedió a la sanitización de las áreas y superficies, búsqueda de casos sospechosos entre pacientes y personal de salud.

REGRESO A CLASES SEGURO

Concatenando temas, el secretario general de la Sección 30 del SNTE, profesor JOSÉ RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, aseveró que las fechas para el regreso a clases están sujetas a la evolución de la pandemia del COVID-19, mientras tanto, los dirigentes de las distintas Secciones Magisteriales permanecerán laborando para garantizar que el regreso a clases sea completamente seguro.

El Secretario General de la Sección 30, estableció que por instrucciones del Secretario General del CEN del SNTE, Mtro. ALFONSO CEPEDA SALAS, las dirigencias estatales deberán permanecer trabajando para cerciorarse que el regreso a las aulas, sea en las mejores condiciones posibles.

GUEVARA VÁZQUEZ, estableció a nivel nacional, como en Tamaulipas, se analiza la manera en que se procederá con los trabajadores de la educación mayores de 60 años, además de quienes padecen enfermedades crónico degenerativas, como hipertensión y diabetes, quienes son más susceptibles a contraer la enfermedad y presentar síntomas de gravedad.

MUSEO DEL FERROCARRIL

En otro tema, el acervo cultural en el Museo del Ferrocarril, en Matamoros, se sigue fortaleciendo con la donación de mobiliario antiguo adquirido y utilizado por don ARMANDO N. ARGÜELLES, durante sus gestiones como líder del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros y más tarde como gerente de Ferrocarriles Nacionales de México en esta frontera.

El mobiliario, dos escritorios y cuatro sillas de madera; una máquina de escribir, un teléfono, un archivero y dos abanicos de viento, ya se encuentran en la Sala Express del Museo del Ferrocarril “Armando N. Argüelles”.

Con la representación de don SERGIO ARGÜELLES GUTIÉRREZ, JOSÉ ERNESTO PARGA LIMÓN hizo entrega de las citadas piezas antiguas, en presencia del Secretario de Educación, Cultura y Deporte, ALEJANDRO VILLAFAÑEZ ZAMUDIO y de la directora general de Cultura, LARISSA LÓPEZ CARRILLO.

Atestiguaron la donación, VÍCTOR MARIANO LÓPEZ CISNEROS, coordinador del Museo del Ferrocarril y JAIME RODRIGO CASTILLO, director de la Fundación de Empresarios de Matamoros A.C.

Ese nuevo donativo se suma al acervo entregado al Museo del Ferrocarril en febrero de 2019 consistente en una locomotora, un furgón, un auto armón y un vehículo Ford del año 1928.

La directora general de Cultura, LARISSA LÓPEZ CARRILLO, dijo que la donación por parte de don SERGIO ARGÜELLES GUTIÉRREZ representa el fortalecimiento del acervo que expone el Museo del Ferrocarril a los visitantes.