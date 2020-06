Ciudad de México. 04 junio 2020. El cantautor español Alejandro Sanz se declaró antirracista y enfático señaló en sus redes sociales que todos deberíamos estar avergonzados como especie al permitir actos de racismo, haciendo alusión a la muerte del afroamericano Geroge Floyd a manos de elementos policiacos, ocurrida el pasado 25 de mayo en Mineápolis, Minesota.

«En situaciones como estas, en causas como estas, no hay grises, yo que soy muy de los centros, de buscar siempre el consenso, de tener un punto en común en las disputas, en esta cuestión no lo hay, no hay grises, no hay un punto del medio, sólo se puede ser racista o antirracista, yo soy antirracista», dijo en un video en blanco y negro que subió a su cuenta de Instagram.

«No tolero ningún tipo de racismo, no lo consiento, no lo consentiría, no me cabe en la cabeza lo que ha sucedido en Estados Unidos con la vida de un hombre, de este señor llamado Floyd, es una vergüenza, debería avergonzarnos a todos como especie y Estados Unidos en particular como país, en el que se fijan tantas comunidades del mundo», expresó visiblemente enojado.

Finalmente, el español condenó al responsable directo de esta muerte y a todos los que piensan como él.

«Espero que el malnacido que mató a ese señor no pueda dormir nunca más en su vida, que su conciencia no lo deje dormir nunca. Espero que en algún momento a todos los que piensan como él les caiga el veinte de esa pesadilla en la que viven, sin saber que es una pesadilla, porque no hay nada más miserable que calificar otra persona por el color de su piel», expresó el intérprete de Corazón partío.

Finalmente agradeció a todos los que se sumaron para llevar a cabo el apagón de redes en la noche del martes y madrugada de hoy.

«Así que gracias por hacer este llamamiento y uníos todos a esta causa que creo que es la causa de todos, os mando un abrazo», concluyó el video.