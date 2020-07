Ciudad de México. 30 junio 2020. En medio del proceso de divorcio que tiene con el actor Mauricio Ochmann, Aislinn Derbez habló de las razones que han llevado al fracaso todas sus relaciones sentimentales y de lo complicado que le ha resultado alejarse de estos errores constantes.

En un nuevo episodio de su podcast La magia del caos, la hija mayor de Eugenio Derbez analizó, junto con la psicoterapeuta de relaciones de pareja, Nilda Chiaraviglio, los motivos más frecuentes detrás de las rupturas de pareja e incluso se sinceró para hablar de lo que a ella la ha orillado a terminar sus propias experiencias amorosas, incluso su matrimonio iniciado en 2016.

Durante la conversación, Aislinn cuestionó a su interlocutora sobre cuál es el error más grande que se comete al buscar a una pareja. En respuesta, la especialista comentó que las relaciones amorosas no se buscan, sino se construyen con base en conceptos similares que les ayuden a involucrarse de manera saludable.

Ante las características que enumeró Nilda Chiaraviglio, como no pedir, no esperar, no ceder o no tolerar, la protagonista de A la mala concluyó que los problemas comienzan cuando se hace todo lo contrario.

“Es exactamente lo que no hacemos, lo hacemos al revés. Estamos dispuestos a ceder, a tolerar, a pedir, a exigir, cada que entramos a una relación, por eso la mayoría de las relaciones terminan mal”, dijo Aislinn.

La experta afirmó y mencionó que al aceptar este tipo de términos, los involucrados “se hacen más chiquitos adentro de las relaciones” y “me castro para tener una relación de pareja”.

Aislinn coincidió en estos conceptos y agregó que ella ya detectó que sí ha incurrido en este tipo de conductas, lo que finalmente la llevaron al fracaso amoroso.

“A mí me pasa, en todas mis relaciones me pasó, que en lugar de ser yo misma, me la pasaba observando e investigando al otro: qué le gusta, qué no le gusta, tratando de complacer y tenía esta misión, de la que me sentía muy orgullosa, de voy a entender lo que quiere y le gusta para yo convertirme en eso y estarlo complaciendo constantemente”, mencionó.

“La otra es: voy hacerlo sentir qué es profundamente amado y que lo amo con toda mi alma, y que nunca ha sentido un amor más grande que el mío. Creo que es otro error que cometemos”, añadió.

Tras su explicación, aceptó que este tipo de conductas al final no le resultaron tan bien como esperaba y la llevaron al fracaso: “Mal, (me fue) muy mal”.

Aislinn quiso ahondar en el tema y preguntó las razones por las que tanto ella, como miles de personas más incurren en este tipo de conductas.

Nilda Chiaraviglio explicó que ocurre porque se busca complementar al otro, pero al adoptar comportamientos aprendidos del otro. “Tú me muestras lo que a ti te gusta y yo te muestro lo que a mí me gusta; y a ti te empieza interesar lo que a mí me gusta y a mí lo que a ti, sí nos podemos complementarnos y nutrirnos».

«Lo que nunca va a suceder es que nuestros vacíos se llenen en la complementariedad. Los vacíos los llenamos nosotros mismos”, mencionó.

Ante esto, la aún esposa de Mauricio Ochmann concluyó: “No hay absolutamente nadie que te pueda llenar tu vacío. Te tienes que hacer responsable tú y es la única manera de sentirte lleno en pareja”.

El último año ha sido muy turbulento para la hija del comediante mexicano, Eugenio Derbez. Después de convertirse en madre por primera vez enfrentó un duro proceso de postparto que reveló hace unos meses y el quiebre de su relación con el actor Mauricio Ochmann.

La demanda de divorcio de ambos personajes públicos se hizo pública en semanas pasadas y la misma Aislinn confesó que durante su matrimonio fue “muy controladora”.