Ciudad Victoria, Tamaulipas (8 de junio de 2020).- Jaime Cruz quien es el titular de la oficina de Inspección Fiscal del Ayuntamiento de Cd. Victoria comenta que seguirán los operativos en contra de las instalaciones de tianguis en la ciudad capitalina, son ocho tianguis los que operan en la ciudad.

Dijo que no se usará la fuerza pública para desalojar a comerciantes y vendedores, pero que si los estarán esperando antes de la llegada de estos y evitar que se instalen; “los tianguis no pueden instalarse, no fueron favorecidos dentro de la primera fase de apertura de acuerdo al decreto que marca el Estado, por lo que nosotros vamos a seguir evitando que se pongan los vendedores” afirmó.

Ya acudió a todos los mercados rodantes que se encuentran funcionando, cosa que genero desacuerdo entre los comerciantes y vendedores. Dijo que si algunos vendedores (sobre todo los de comida) quieren instalarse, que lo podrán hacer sobre las avenidas y la plaza del ​22, pero siempre cumpliendo las normas sanitarias.