Tampico, Tamaulipas, 22 de Junio de 2020.- Se multiplican las protestas de pescadores quienes se quejan de haber quedado fuera del apoyo federal y acusan a la delegada Elizabeth Cruz de defraudar a quienes trabajan en este sector luego de que ellos aseguran que la apoyaron con el voto en las pasadas elecciones

federales y ahora ella los deja sin el recurso por lo que advierten que si no les resuelven y

les dan el dinero que la Federación autorizó para ellos interpondrán su demanda legal ante

la instancia competente.

Enrique Cabriales Contreras, presidente del consejo de vigilancia en la cooperativa «Miralta

del Mar Océano» indicó que tienen que entablar la demanda a nivel federal porque los

apoyos son federales.

«Le damos a Elizabeth Cruz Hernández dos días para que nos resuelva sino vamos a

demandar, voy a preguntar qué va a pasar con ellos, tenemos que hablar, necesitan este

apoyo ahorita en tiempo de veda, pandemia muchos pescadores sin trabajo, queremos que

nos de resolución sino va demanda ante Derechos Humanos y la Suprema Corte de

Justicia», indicó.

El lider de pescadores hizo ver que lo que Elizabeth Cruz está haciendo con el pescador es

una injusticia, discriminación porque los apoyos los desvían a otras personas como las

despicadoras cuando ellas, dijo, no dejan de trabajar en tanto que el pescador

obligatoriamente debe respetar la veda.

«Otra de las cosas, cada pescador que sale a algunos le dan tarjeta de bienestar y a otros no

a que se debe?»,añadió.

Cabriales dijo que al menos él tiene una lista de 31 pescadores que quedaron fuera pero hay

más.

«Hago un llamado a Elizabeth Cruz Hernández que se acuerde que fue a mi cooperativa se

le dio el voto de afiliación, los pescadores creyeron en ella le dieron el voto y los está

defraudando porque los está dejando fuera», aseveró.

El pescador dijo que la delegada le argumenta que iban a volver a censar e iban a entrar el

próximo año pero considera que no se vale.

Por su parte, Arsenio Hernández Jácome, socio de la misma cooperativa comentó que tiene

44 años trabajando como pescador de altamar y es la primera ve que un presidente de la

República da apoyo al verdadero pescador «no se vale que lo desvíen a otras personas».

Recuerda que el pasado el 5 de junio el presidente de la República dijo en el estado de

Campeche que eran 180 mil apoyos para pescadores y no les dan a todos.

«En Tampico son 200 barcos por 5 pescadores cada uno, somos como mil activos y otros

mil pensionados, lo mismo en Campeche, Alvarado y aún así sobra dinero, cómo es

posible que nos censaron y a mi no me subieron al sistema están aplicando mal el programa

lo están sorteando y no debe ser así», recalcó.

Por último, Martín Alvarez Hernández de la cooperativa «La Cola del Tejón», ubicada en el

norte de Veracruz pero que trabajan en la colonia Morelos comentó que hasta a taxistas les

dieron apoyo y a muchos verdaderos pescadores no.