En medio de esta pandemia del COVID-19, se van otros grandes del espectáculo.

Héctor Suárez, víctima del Cáncer, actor que dio vida a muchísimos personajes

hirónicos de la vida cotidiana de México; Por otro, el Puertorriqueño José Feliciano,

ciego de nacimiento, pero nunca impedido para ser uno de los cantautores más

consentidos del público latino. Ambos con una trayectoria muy amplia. (DEP)

Seguramente que gobernar no es fácil, si entendemos que el término significa

ejercer la dirección, la administración y el control de un Estado, ciudad o colectividad.

También se entiende como el dirigir o conducir una embarcación o un vehículo.

Imagino los demonios en la cabeza que deben tener los gobernantes cuando la

presión social es exigente, como en Gringolandia, en el tema del racismo, al grado de

decretar “toque de queda” en por lo menos 17 ciudades de EU por el asesinato policial

de George Floyd, de tal suerte que el ‘copetes’ Trump, el viernes fue encerrado por

seguridad en un búnker de la Casa Blanca en Washington.

López Obrador, en México, decretó la apertura de las empresas y negocios a partir

del 1 de junio… y empezó una gira por el sureste nacional en cuyas fotos, es el único

que aparece sin el cubre boca pandémico, como recomienda papá López, Gattel de

apellido materno.

Pese a las estadística de contagiados, hospitalizados y fallecidos, que no bajan,

varias entidades mexicanas empezaron con su Nueva Normalidad y Quintana Roo, entre

otras, reactiva el turismo, inicialmente centrando en el turismo nacional durante una

primera fase.

Según las autoridades de aquéllas tierras, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo

(WTTC por sus siglas en inglés) autorizó a Cancún y el Caribe mexicano como los

primeros destinos en América con El Sello de Seguridad Global, por lo que el gobierno

federal condicionó el acceso con pruebas rápidas en aeropuertos, hoteles y restaurantes.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública, en el tema del COVID-19, dio a

conocer el calendario de actividades escolares para el ciclo escolar 2019-2020,

anunciando que para los alumnos, concluyen el 5 de junio, es decir, el próximo viernes,

con evaluaciones del 8 al 12 de Junio. Sin embargo no concluye el ciclo escolar.

La SEP federal ordenó que del lunes 15 al viernes 19 de Junio, habrá labores

administrativas en las escuelas… haga las suposiciones que guste.

Lo que antes fue Receso Escolar, ahora es Receso Docente, entendíamos que eran

las vacaciones de verano, de ser así, están contempladas del 22 de Junio al 17 de Julio y

la última semana de julio (del 20 al 31) habrá capacitación al personal de Educación

Básica y Normal y del Consejo Técnico Escolar (CTE). Se infiere preparar el siguiente

ciclo (2020-2021)

Del lunes 03 al viernes 7 de agosto todas las escuelas estarán en la Fase de

Sanitización, ordenando, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, la activación de los

Comités de Participación Ciudadana de cada plantel que serán los encargados de la

Sanitización y limpieza general rutinaria, con tres filtros: casa, entrada a escuela y salón.

¿Será?

Se entendía que el curso 2019-2020 había concluido, pero… no, porque para

subsanar las deficiencias de la Escuela Pandémica, durante tres semanas de agosto (del

lunes 10 al viernes 28) la SEP implementó Cursos Remediales (Regularización) para la

educación básica del mismo grado y escalonada.

Es decir, los alumnos asistirán a su escuela según el apellido paterno. Los que

inicien con la letra ‘A’ y hasta la ‘N’, acudirán los lunes y los miércoles; pero si el

apellido inicia con ‘O’ hasta la ‘Z’, entonces irán los martes y jueves. Los viernes se

reservan para los alumnos con ‘rezago’ o sea los que están muuuy atrasados.

Los profesores tendrán para calificar el desempeño de sus alumnos del 31 de

agosto al 18 de septiembre, por lo tanto capturarán calificaciones de sus alumnos del

curso remedial. (Los alumnos no asisten en este periodo)

Me parece incongruente que Esteban Moctezuma pretenda empezar el ciclo 2020-

2021, la primera semana de septiembre en el caso de Educación Básica… (Lea el

párrafo anterior).

La SEP de Moctezuma, sugiere: que los profesores continúen el siguiente grado

con el mismo grupo; además cuando un maestro detecte un alumno sospechoso de

contagio, la escuela vuelve a cerrar y en todos los casos se suspensión de ceremonias y

reuniones.

Obligatorio el uso de cubre boca o pañuelo; las escuelas deberá estar dotada de

jabón de manos, tollas húmedas y gel. Aplicación del sistema de señalización en para un

solo sentido de circulación. El funcionario no aclaró la fuente de financiamiento para el

fin.

Finalmente la precaución y cuidado de docentes en grupo de riesgo, es

prioritario… El pero es que no hay indicaciones para cubrir esas vacantes temporales,

por lo que se infiere que los directores tendrán la capacidad de resolver este tipo de

situaciones.

¿Gobernar es fácil? No creo.