Cd. Victoria, Tamaulipas, 19 de Mayo de 2020.- La Secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria

Molina Gamboa informó que la mañana de este martes se confirmaron

25 nuevos casos de COVID-19 y 2 defunciones en pacientes con enfermedades

crónicas no controladas.

Los nuevos casos corresponden a 4 mujeres de Matamoros de 59, 55, 43 y 45

años de edad; de Ciudad Victoria, una mujer de 28, un hombre de 21 y una mujer

de 59 años; de Güémez, 2 mujeres de 24 y 65 años; de Río Bravo, un hombre de

38 años, una mujer de 26 y un hombre de 41 años de edad.

De Reynosa, una mujer de 42, una mujer de 37, un hombre de 29 y un hombre de

47 años; de Nuevo Laredo, una mujer de 44 años; de Padilla, un hombre de 33, un

hombre de 37, una mujer de 32, un hombre de 47 y un hombre de 31 años de

edad; de Madero una mujer de 41, un hombre de 50 y un hombre de 91 años.

Los 2 fallecimientos son de una mujer de 70 años de Matamoros y una mujer de

54 años de Ciudad Victoria; que presentaban enfermedades como hipertensión

arterial, diabetes mellitus, obesidad y otros factores que desencadenaron en

complicaciones graves.

Con ellos, la cifra oficial asciende a 1,151 positivos y 72 defunciones.

La titular de la SST exhortó a las y los tamaulipecos a respetar el aislamiento

social, evitar salir a la calle si no es necesario, proteger a los adultos mayores y

mantener el control de las enfermedades crónicas no transmisibles.