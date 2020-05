Surtió efecto entre desempleados de Nuevo Laredo la convocatoria lanzada

la semana pasada por el Presidente Municipal Enrique Rivas Cuellar al programa

“Empleo Emergente” para paliar la situación económica de las familias.

Este lunes se inscribió el primer grupo de 150 hombres y mujeres quienes

este martes se incrporan a actividades municipasles, principaslmente en Servicios

General.

De esta manera aseguran un ingreso semanal, de cuando menos 1 mil 300

pesos.

Esta buena noticia la dio Ernesto Torres, director de Recursos Humanos del

gobierno municipal.

“La instrucción del presidente es contratar a 500 personas, seguiremos

recibiendo documentación el martes, miércoles hasta llegar a esa cifra. No quisimos

ser burocráticos y para que se reactive de inmediato la economía de estas personas

se les contrata el mismo día, sólo entrega la documentación que marca la

convocatoria, firma su contrato y al día siguiente ya se presenta a trabajar”, dijo

Torres a los periodistas que cubren la fuente oficial.

Explicó que las personas contratadas ingresarán a alguna de las

coordinaciones de la Secretaría de Servicios Públicos Primarios, y laborarán de

acuerdo con su contrato hasta el 31 de mayo.

“Se tomarán todas las medidas preventivas para que salgan a trabajar. A las

personas de 60 años y más trataremos de ubicarlos en nuestras oficinas o

buscaremos la manera de apoyarlos durante la contingencia”, apuntó.

Las personas que deseen aplicar en ‘Empleo Temporal Emergente’ pueden

acudir este martes y miércoles de 9 de la mañana 3 de la tarde, al edificio anexo a

Presidencia Municipal, con copia de su RFC, credencial de elector, CURP y

comprobante de domicilio. La contratación es inmediata y no se requiere entrevista.

Atinada decisión gubernamental.

MEXICANOS AL ATAQUE.- Según cifras de Miguel A. Conchas, directo de

la Cámara de Comercio de Laredo, Texas, están aún muy lejanos los tiempos en

que los mexicanos abarrotaban los comercios texanos.

Su ausencia se nota en el Mall del Norte y el reciente complejo comercial

The Outlets Shoppes Laredo, antaño el Mal del Río.

Con la reapertura particial de la actividad comercial en Texas apenas se da

atencipon a un 25 por ciernto de la clientela, toda estadounidense, latina y

afroamericanos.

Este fin de semana, al levatarse parte de la restricción sanitaria, los

comercios del sur de Texas, ya sea Laredo, Mc Allen y Brownsville, se vieron vacíos

de clientes.

En declaraciones a medios locales, Miguel Conchas asegura que el 50 por

ciento de las compras en comercio de Laredfo son de mexicanos quienes a la fecha

no pueden cruxar en plan de turismo o negocios.

En tiempos de vacaciones o días festivos el porcentaje subía a más de 70

por ciento.

Serrá hasta el próximo 20 de mayo cuando regresarán los cruces

interfronterizos.

Para el gobierno de Laredo, los ingresos por los impuestos sobre ventas se

desplomaron de manera dramática estimándose que se perderán de 8 a 10 millones

de dólares en este Año Fiscal 2020, mismo que termina en septiembre próximo.

Las autoridades laredenses consideran crítico el retorno de los compradores

mexicanos porque el Sistema de Puentes de Laredo registra bajas muy

considerables de hasta un 79.7 por ciento en peatones y 62.8 por ciento en cruces

de vehículos ligeros solo en el mes de abril, en los cruces hacia el lado mexicano.

En el año fiscal que comenzó el 1 de octubre, la dependencia registra una

baja del 2.5 por ciento en los cruces de camiones hacia México, del 17 por ciento

en peatones y del 15 por ciento en cruces de autos ligeros.

PREFERENCIAS.- En medio de la crisis sanitaria y económica por el Covid19, que golpeó la imagen de los gobiernos que encabeza Morena se emprendió una

operación política y mediática de contención en redes sociales, para contrarrestar

con mayor intensidad los mensajes de crítica y denuncia de ineficiencia oficial, con

la expectativa de incidir directamente en al menos 10 millones de personas.

Mario Delgado pidió en sus redes no hacer caso a esas campañas.

La vicecoordinadora de los diputados federales, Tatiana Clouthier, también

difundió un video, pero cometió un error al explicar que el Poder Legislativo en

México es del año 1300, cuando en realidad se instaló en 1824, ya sin la sujeción

La nueva encuesta nacional de El Financiero trae noticias buenas y noticias

malas para el presidente López Obrador y su gobierno.

Primero las buenas: crece el nivel de apoyo ciudadano al mandatario, con un

rebote de ocho puntos en la aprobación, la cual sube de 60 a 68 por ciento, entre

marzo y abril.

Ahora las malas: el malestar económico se acentúa y las perspectivas se

tornan pesimistas.

LEY SECA.– Ganan especuladores con ley seca. Cerveza, al doble de su

precio.

El tarro cervecero mexicano se vacía.

La imposición de ley seca de facto en varios estados y municipios del país ya

genera una escasez inédita a escala nacional, detonando un mercado negro en el

que han perdido los mexicanos y ganado los especuladores: al agotarse las

reservas y existencias de cerveza, hay quienes lleganacomercializar un six-pack a

un sobrecosto de 300por ciento. …Y PUNTO.

