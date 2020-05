Estados Unidos.- La rusa Maria Sharapova, ex número uno del mundo, quien anunció su retiro del deporte blanco el pasado febrero, confesó que llegó un momento en que dejó de sentirse cómoda dentro de la cancha y fue incapaz de superarlo.

A través de una conversación en Instagram con el serbio Novak Djokovic, la ganadora de cinco Grand Slams, recordó que ya no sentía lo mismo al estar en competencia y aunque pensaba que era momentáneo, no lo pudo superar.

«Sufrí mucho físicamente, pensaba que eran baches que podía superar, buscaba cualquier modo de hacerlo, pero seguía sufriendo en pista. Mi padre me preguntaba si quería ir con él a jugar un poco al tenis y le respondía que no, que en qué estaba pensando», explicó.

Sharapova tuvo una exitosa carrera por casi 20 años, lo que atribuye a mantener siempre una gran concentración durante los torneos que disputó a lo largo de su trayectoria.

«Me di cuenta de que en la pista no era necesario entablar una amistad, sino saber qué era lo que tenía que hacer, mantener un alto nivel de concentración. Ese nivel de concentración lo he utilizado a mi favor durante muchos años y creo que me ha servido para compensar, en ocasiones, la falta de un gran físico o de un tenis sobrenatural», declaró.

El retiro para María Sharapova no ha sido fácil, sin embargo, ha encontrado el balance necesario en otras actividades e intereses que ha establecido para pasar el tiempo.

«Creo que la transición tras retirarme ha sido totalmente diferente a lo que imaginé. Mis intereses fuera de la pista han facilitado mi transición, ha sido increíble ser parte de muchas cosas fuera de la pista. Creo que, en ese sentido, a lo largo de mi carrera he sido capaz de construir una base sólida para lo que ocurriese cuando dejase el tenis», finalizó.