España, 14 de Mayo 2020. Se mueven los pilotos en la Fórmula 1. Y no, no precisamente dentro de las pistas. A pesar de no haber iniciado la temporada 2020 debido al coronavirus, la F1 ya tienen noticias para el próximo año ya que el piloto español Carlos Sainz acaba de ser firmado por Ferrari para convertirse en su nuevo pilto de cara al 2021.

Sainz será compañero de Charles Leclerc, tras haber llegado a un rápido acuerdo, gestado y cristalizado en las últimas semanas, durante las próximas dos temporadas. Además, será el tercer español, tras Alfonso de Portago y Fernando Alonso, en conducir un bólido de la escudería italiana.

Carlos Sainz llega en ascenso y en una edad ideal (tiene 25 años, lo que junto con Charles Leclerc, la hace la pareja más joven en Ferrari en 50 años). Además, percibirá un sueldo mucho menor que el de Sebastian Vettel o que el de Daniel Ricciardo (que superan los 20 millones). Asimismo, llegará a Ferrari sin imposiciones ni ansias de ser el número 1 del equipo, con lo que la escudería se evitaría peleas como las de 2019 (y que quizás se repitan en 2020).

Otro punto a favor de Carlos Sainz es que sabe jugar en equipo, sumando muchos puntos para un título de constructores que se resiste desde 2008, y añadir a esto que tiene pedigrí en el motorsport (su padre, muy admirado en Italia, sigue de plena vigencia ganando dakares y siendo nombrado el mejor piloto de rallies de la historia).

Sainz ha estado cinco temporadas en la F1. Ha pasado por Toro Rosso, Renault y McLaren.Acumula 102 grandes premios y su mejor resultado fue el podio obtenido en Brasil en 2019. Ese fue el clímax de una gran campaña que culminó siendo sexto en el Mundial de Pilotos.