Por fin una buena noticia del Gobierno después de casi dos meses de inactividad por el COVID-19 y

es que a partir del martes la Industria cervecera empezará a distribuir este producto en el vecino

estado de Nuevo León y aunque nada se ha dicho para Tamaulipas, se espera que al menos se

empiece a normalizar la venta a fin de evitar aglomeraciones y abuso en los precios.

Para muchos fue buena la noticia que difundió a través de los medios de comunicación en Secretario

de Salud de Nuevo León Manuel de la O Cavazos, porque por fin se acabará con los riesgos que

implica las aglomeraciones en los expendios de cerveza.

El Secretario de Salud refiere que se llegó a un consenso con las autoridades y los empresarios para

facilitar la venta y para ello se platicó sobre el plan de cómo cuidar a su personal e instalar filtros

sanitarios, tener personal capacitado para cuidar a los trabajadores, ayudar a los empleados para

que no se enfermen y a partir de la próxima semana empezar a surtir los establecimientos donde

venden cerveza.

Mientras eso sucede en Nuevo León, en Tamaulipas, las autoridades decidieron extender el

confinamiento y la aplicación de las medidas de sana distancia hasta el próximo 15 de junio, aunque

hay quien habla de reanudar las actividades paulatinamente y en algunos casos hay empresas que

ya se preparan para empezar a trabajar el próximo lunes adoptando medias de salud

correspondientes.

Así es como la Secretaria de Salud Gloria Molina Gamboa, anunció este jueves la ampliación del plan

de confinamiento social y por lo pronto, la mayor parte de la sociedad deberá quedarse en casa,

principalmente la burocracia y mire que ya había secretarios del mismo gabinete estatal que

anunciaban en arranque de las actividades el próximo lunes y ahora tendrán que quedarse con la

“daga” adentro, porque la secretaria de salud ya les dio para atrás a sus pretensiones.

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, determinó que la jornada nacional

termina el 31 de Mayo, aunque dejó bajo la responsabilidad de los estados la apertura a partir del

primero de junio, dice Molina Gamboa.

La jefa de salud refiere que en la entidad se hacen sus propias mediciones y recomendaciones a la

población, por eso es que se determinó prolongar el “quédate en casa” y se van a prolongar las

medidas sanitarias para evitar contagios masivos, con evaluaciones cada quince días para tener la

información necesaria y de primera mano sobre la ocupación hospitalaria, el número de casos y

muertos por esta enfermedad, aunque también lo admite la doctora Gloria, aún no se tiene fecha

definida para levantar esta contingencia y por lo pronto se amplía hasta el día 15 de junio, veremos.

2.-Vaya agarrón que se dieron las autoridades del IETAM, y algunos de los diputados locales que

aprovechando la pandemia del CIVID-19, se llenan de generosidad y de buen corazón y entregan

despensas por todos lados a los humildes ciudadanos.

Hay que decirlo, la advertencia y amenaza del IETAM, se da en el sentido de señalar supuestos actos

anticipados de campaña, por aquello que se dice y asegura, que se entregan despensas con el

nombre del personaje y el partido al que pertenece, lo raro del caso es que sólo señala a MORENA

y Rigoberto Ramos, no a los demás bondadosos legisladores de otros partidos que hacen lo mismo.

Por eso es que Rigoberto Ramos, no se anduvo por las ramas y en este caso acusó al IETAM, de

iniciar una persecución en su contra, , muy a su estilo, como siempre, porque eso

de ser autónomo, imparcial y ciudadano, nomás no se la crea.

Los cierto es que Rigoberto, refiere que el IETAM promueve una serie de procedimientos

administrativos sin fundamento legal y con el único objetivo de frenar su trabajo, dice el legislador

local, quien resalta que el famoso IETAM, siempre echa mano del pretexto de que se utilizan

recursos públicos para realizar campañas en las diferentes colonias de Reynosa como es su caso.

Aunque no ha recibido ningún documento, espera como se dice que se le notifique oficialmente la

aplicación de una medida cautelar, aunque insiste y refiere que el IETAM está al servicio de unos

cuantos, no de la sociedad y le falta mucho para ser democrático, grave no ¿cree?

PD. Saludos al arquitecto Juan Patiño, en espera de que pase la contingencia para el

encuentro prometido aunque eso no le impide realizar el trabajo que le corresponde en el ITIFE y

supervisar personalmente las obras que actualmente se llevan a cabo en la entidad, abrazo también

al catedrático ejemplar, profesional y recto notario de ciudad Victoria Celso Pérez Olivares.

