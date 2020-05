Padres y SET alertados/

de lo que puede pasar,/

no se vayan a “bañar”/

y haya dineros fugados…

Pandemia ciclo canceló,/

al menos el presencial;/

para bien o para mal/

también el gasto frenó…

No es secreto que en buena parte de las escuelas de Tamaulipas es muy peleado el manejo de las mesas directivas, por el jugoso negocio que representan las cooperativas y las cuotas escolares.

Tampoco es secreto que, aunque la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) lo niegue, en cientos de escuelas se sigue condicionando la educación a dichas cuotas, principalmente en planteles urbanos.

Basta con revisar los medios de comunicación y redes sociales para comprobar que al inicio de este ciclo a varios estudiantes se les negó el acceso al plantel, porque sus padres no pudieron o no quisieron dar la “aportación voluntaria”.

Además de las cuotas hay otros jugosos negocios que giran sobre la educación pública (y hasta privada) generando formidables dividendos como la compra de uniformes, zapatos, tenis, mochilas, útiles escolares, cuadernillos, copias y similares.

Con el anuncio del Gobernador de Tamaulipas, de que las clases presenciales se terminaron y sólo habría virtuales en todos los niveles, los negocios paralelos a la educación se “extinguieron”.

Por ello tanto los padres de familia como las autoridades educativas deberían enfocar especial atención en las cuentas que entregarán las mesas directivas al “fin de curso”.

No hay que olvidar que para inscribir a los alumnos en este ciclo escolar, los padres de familia tuvieron que abrir sus carteras para entregar la “aportación voluntaria” conocida como cuota escolar.

Sin embargo —en la entidad— el 17 de marzo (2020) se puso fin a las clases presenciales y dependiendo cómo evoluciona la pandemia por Covi-19 se podría iniciar el nuevo ciclo en agosto.

Por ello las mesas directivas no pudieron realizar los festejos del Día del Niño o del Estudiante (o Estudiante Técnico), dependiendo del nivel educativo; del Día de la Madre, del Padre y del Maestro.

Es decir que este “gasto” no se realizó, lo que significa que no se pudo (y no se debió) meter mano al cajón del dinero de Tesorería de la Mesa Directiva de la Asociación de Padres de Familia.

Tampoco se podrán realizar las ceremonias de clausura y entrega de documentos, conocidas como graduaciones, en donde las mesas directivas también metían mano al dinero de la Tesorería para hacer la “fiesta”.

El Consejo Técnico Escolar (CTE), que se realizaban una vez al mes, también fue cancelado. En algunos planteles esta actividad representaba gasto de alimento que salía de la Tesorería de la Mesa Directiva.

Y qué decir de las Escuelas de Tiempo Completo, en donde la compra y elaboración de los alimentos para los estudiantes también fue frenado desde antes del 17 de marzo.

No es secreto que al término de cada ciclo escolar, las mesas directivas realizan un reporte general sobre los ingresos y egresos que se entrega al siguiente ciclo.

En ese reporte suman los ingresos por cuotas escolares, rifas y cooperativas, para después restarlos de los gastos que se realizan durante el ciclo escolar y casi en ningún reporte queda remanente.

Tampoco es un secreto que en algunos planteles educativos de nuestro estado los directores, en confabulación con las mesas directivas, meten sabrosamente la mano al cajón del dinero.

En la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas hay cientos de demandas en contra de directores (exdirectores), expresidentes o extresoreros de mesas directivas por malos manejos, algo que no causa sorpresa a nadie.

En síntesis, en este año, las mesas directivas tienen por fuerza que salir con números negros porque los “gastos fuertes” no se hicieron, salvo el festejo de los abuelos y las posadas navideñas.

A menos que el mantenimiento de aires acondicionados y la compra de agua purificada sospechosamente de marzo a la fecha haya aumentado para respaldar la “salida” del recurso…

Ojalá y la SET no siga “lavándose las manos”, como cada año, en torno a la forma en que se maneja el recurso por parte de las mesas directivas.

Ya es tiempo que se legisle sobre este rubro y la SET podría ser pieza clave en ello, a menos que también recibe algún “estímulo” para seguir en descarada pasividad… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- Debe preocupar a todos los mexicanos que las “estrategias” del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR para combatir la inseguridad hayan fracasado… Fallaron los abrazos, los “fuchis” y los “guácalas”, pero lo más grave es que falló (por no decir fracasó) la Guardia Nacional… De nada sirvió tanta alharaca para concebir este modelo de seguridad nacional si al final el Ejército y la Marina regresan a patrullar las calles y a combatir la violencia… Hay quienes huelen algo raro en eso de volver a las calles a marinos y soldados. Se asegura que la Cuarta Transformación se prepara para un estallido social que inevitablemente se dará por la situación económica que está generando esta pandemia del Covid-19 y que por eso el Ejército salió de los cuarteles para patrullar las calles… Ojalá y que no sea así, sería mucho que el Ejército mexicano se empleara para “golpear” al ya de por sí golpeado pueblo mexicano… ¡Ay nanita!

~~REPARTE RIVAS ALIMENTOS.– El alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, entregó despensas y paquetes de higiene a los habitantes de la colonia Arlín. Lo anterior es un apoyo que se brinda a las familias que presentan dificultades económicas que ha generado la pandemia del Covid-19. Durante la entrega el mandatario local fue enfático al exhortar a la población a permanecer en casa, ya que se viven las dos peores semanas en donde puede repuntar el virus; por ello invitó a redoblar esfuerzos y a no bajar la guardia comprometiéndose a estar cerca de la población en todo momento.

~~ÁGORA~~

LAS CLASES VIRTUALES o la nueva modalidad de implementar actividades semanales, tareas específicas o proyectos particulares para sacar adelante el ciclo escolar en Tamaulipas, tiene una pequeña falla y esa radica en que no todos los padres de familia tienen la capacidad para llevar a buen puerto el “nuevo ritmo escolar”… En algunas zonas de la entidad, los padres de familia no están al mismo nivel educativo de sus hijos; es decir que están rebasados y a ello hay que sumarle la necesidad de muchos padres por salir a trabajar en medio de esta pandemia del Covid-19… Los estudiantes están en medio de dos mundos: el mundo del “nuevo ritmo escolar”, que choca con la “ignorancia pedagógica” de los padres, convertidos éstos en “guías educativos”… Nadie tiene la culpa, pero todos tenemos la responsabilidad de buscar pronto una solución… Hasta mañana…