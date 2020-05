Ciudad de México. 04 mayo 2020. La cantante y actriz mexicana Ximena Sariñana, compartió que su versión del tema Cosas del amor, que interpretó al lado de la actriz española Paz Vega, para la tercera temporada de La casa de las flores, se convirtió en un fenómeno a través de redes sociales, pues la gente conectó mucho con el número musical.

“Es una canción muy emblemática, pero además también la situación en la que cae y cómo lo trabajó Manolo Caro, hacen de esa canción un gran momento musical, y fue super divertido interpretar esa melodía y más con Paz Vega, la pasamos fenomenalmente bien ese día”, detalló la actriz en una videoconferencia con medios de comunicación.

La canción, que es interpretada originalmente por las cantantes Vikki Carr y Ana Gabriel para el álbum Cosas del amor, lanzado en 1991, y que ganó el Grammy en la categoría de Mejor Grabación de Pop Latino, fue recreada en una de las escenas de la tercera temporada de La casa de las flores, en la que Sariñana regresó a la actuación con la versión adolescente del personaje “Carmelita”.

“Es muy diferente a lo que yo siento que es mi música, igual soy dramática, pero siento que en los 80 todo era muchísimo más grande. La gente ha conectado muchísimo, se han hecho challenges en TikTok y ha causado un mega revuelo esta colaboración”, precisó la cantante.

Sariñana explicó que, en varias trasmisiones que ha realizado en redes sociales, ya interpretó el tema, pues a la gente le fascina, además detalló que la melodía tiene una armonía interesante, y pese a que, ha realizado varios covers a lo largo de su trayectoria, por el momento no está en sus planes aventurarse en un proyecto con canciones de las décadas de 1980 y 1990.

“Entre mis planes no está hacer un disco de covers de la década de 1980 pero bueno, nunca digas ‘nunca’”, añadió la actriz, quien sobre su participación en la serie dirigida por Manolo Caro ahondó: “‘Carmelita’ me parece un súper personaje, que Verónica Langer lo ha hecho increíblemente bien, el crear junto con Manolo a estar mujer, y yo poder aportar a eso, obviamente me llamaba mucho la atención y fui muy feliz cuando me invitaron”.