CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- La secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa

advirtió hoy que los contagios y fallecimientos por COVID-19 continuarán

aumentando si la población no respeta la jornada de sana distancia, si continúa

saliendo a la calle y no extrema las medidas de higiene.

«Tamaulipas ha registrado los picos más altos desde el inicio de la emergencia

sanitaria los días 16 de mayo con 81 casos y el día 23 con 85 casos».

Este fue el resultado de no mantener el confinamiento social, aglomerarse en

centros comerciales y establecimientos de comida rápida el día del niño y el día de

las madres, subrayó.

Molina Gamboa precisó que además de aumentar los casos, se incrementan las

probabilidades de complicaciones graves y fallecimientos en adultos mayores de

60 años y en personas con enfermedades crónicas no controladas.

Al 24 de mayo, se han confirmado mil 442 casos y 87 defunciones, muchos de

ellos pudieron evitarse no saliendo a la calle.

Reiteró que Tamaulipas continuará con las restricciones de la emergencia

sanitaria, la suspensión de actividades no esenciales y las disposiciones

establecidas por el Gobierno de Tamaulipas hasta disminuir los contagios.

Finalmente insistió en su llamado a no salir de casa, proteger a los adultos

mayores de 60 años, respetar la sana distancia, uso obligatorio del cubrebocas,

lavarse las manos frecuentemente, respetar el doble hoy no circula y todas las

medidas de higiene.