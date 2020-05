Para entender el presente es necesario recurrir a la historia, a veces

quienes inician su vida productiva, temen estar en un ambiente que

nunca ha existido y que sus esfuerzos emprendedores serán

infructuosos ante un futuro incierto.

Acosados por la información hoy tan extensa y a la mano, piensan que

es el final de su vida en los pequeños negocios.

Nada más alejado de la realidad, que esta situación por la que se

atraviesa, solo engrandecida por el uso recurrente de las redes

sociales, que son un campo fértil para la siembra de odio,

desesperación, desesperanza y sobre todo miedo.

Los verdaderos emprendedores son los que no temen al futuro, los

verdaderos comerciantes son los que comparten, los verdaderos

empresarios son los que se preocupan por sus empleados, los

verdaderos políticos son los que actúan, los verdaderos líderes son los

que abren el camino.

Lo siguiente va entrecomillado.

“Los movimientos sociales se inducen, al menos eso es lo que

siempre desde el Gobierno Federal nos dicen, a veces directamente o

en otras ocasiones por medio de los analistas, intelectuales,

politólogos y expertos.

Por ello México desde el principio de su historia carga con el

estigma de ser un país represor, pues todo aquel que osaba

encabezar un movimiento de insurrección terminaba pagando con

presidio la osadía.

La independencia, la promulgación de las constituciones, la

reforma, los cristeros, los ferrocarrileros, los comunistas, los

estudiantes del 68 y tantos otros, son referencia suficiente para que

con orgullo la derecha tradicional y recalcitrante se arrogue el derecho

de considerarse el poder tras el trono.

En la búsqueda de lo mejor para ellos, han intervenido con

acierto para que la mano dura del gobierno en turno, haga su aparición

y desintegre, atomice y diluya cualquier brote de inconformidad social.

La pregunta obligada es si ahora que son gobierno, estarán

dispuestos a exigir pública o privadamente una intervención similar

para evitar que la sociedad exprese su inconformidad por la presencia

militar en las calles.

Será interesante observar la decisión que tome el gobierno en

caso de que a los experimentados analistas de la COPARMEX se

percaten de que un nuevo movimiento social se está incubando en

muchas ciudades y que sin temor a nada, toman las calles y las plazas

con pancartas y oradores para expresar una inconformidad que atañe

a la seguridad nacional.

Habrá que ver las reacciones de inteligencia para poder discernir

de donde provienen los apoyos logísticos y desde luego económicos,

que permiten la expresión de las ideas coincidentemente a la misma

hora y en diferentes municipios, pero con el mismo guion de

inconformidad.

Si la fuerza militar especializada no logra dar con los insurrectos,

bien habría que valorar las verdaderas intenciones de los operativos.

Por otro lado la manipulación mediática también merece

investigación, pues los analistas políticos no tenemos referencia

alguna que nos haga pensar en la posibilidad de que, desde hace

mucho tiempo, los colonos se hayan venido organizando a nivel

estatal para coordinarse tan eficientemente.

Salvo que sea una estrategia nueva gubernamental del

presidente del subempleo, pues en ese caso entenderíamos que los

protestantes lo hacen simple y sencillamente porque necesitan llevar

tortillas a la casa.

Jamás en la historia de la humanidad, los movimientos sociales

han explotado por combustión espontánea, esto lo saben bien las

autoridades, ahora solo nos queda esperar, para saber si la represión

que tradicionalmente ha exigido la derecha se llevará a cabo para

acabar con las protestas.”

Todo lo entrecomillado lo escribí el 7 de febrero del 2008, sí, a menos

de dos años apenas del inicio del gobierno de Felipe Calderón, así

que estimados jóvenes emprendedores, el mensaje es para ustedes,

utilicen su criterio y no suden calenturas ajenas, hoy lloran solo los

hijos de los que lloraron entonces la perdida de sus privilegios, esos a

los que ustedes y sus padres nunca tuvieron acceso, lo que hoy

sucede, agrandado por la facilidad de traer una computadora en la

mano, no es más que una VIEJA HISTORIA.

Jorge Alberto Pérez González

