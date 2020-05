El presidente municipal ENRIQUE RIVAS sumó otra opción de atención médica a las y los neolaredenses durante la contingencia del Covid-19, luego de que la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), VELIA PATRICIA SILVA DELFÍN, anunció que la institución abre las puertas a la población en general que requiera de sus servicios, sea o no derechohabiente.

“Sumarme al esfuerzo que están haciendo todos los alcaldes. El día de hoy le traigo una muy buena noticia, nuestro director general ZOÉ ROBLEDO nos reunió para decirnos que podemos atender a la población en general, cuenten ustedes siempre con el IMSS”, dijo la funcionaria a RIVAS CUÉLLAR.

El alcalde la recibió en su oficina de Presidencia Municipal y destacó que en coordinación con el gobernador del estado, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, la secretaria de Salud en la entidad, GLORIA MOLINA GAMBOA y las delegaciones del IMSS e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) las y los neolaredenses y tamaulipecos unidos enfrentan al coronavirus.

“Hoy necesitamos estar más unidos que nunca, el objetivo es sumar esfuerzos, coordinados, trabajar para que absolutamente todos hacer frente a esta pandemia, esta situación tan complicada, en la que lo importante es la salud. Seguimos trabajando todos unidos por Nuevo Laredo contra el Covid-19”, concluyó RIVAS CUÉLLAR.

Por asociación temática, le comparto que, en el punto más alto de la pandemia en la ciudad, en el estado, la Alcaldesa de Reynosa, Dra. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, puso en manos de tres hospitales que atienden casos de Coronavirus, más de 61 Mil insumos médicos, para enfrentar con mayor seguridad la pandemia mundial de COVID-19, y salvaguardar la salud de los reynosenses.

«Estamos muy comprometidos en sacar adelante esto, ya saben que hicimos un Fondo de 10 Millones de Pesos, para los insumos, para médicos y enfermeras», dijo la Presidente Municipal al entregar los insumos este martes 5 de mayo, a las Clínicas 33, y 15 Dr. José Zertuche Ibarra, del IMSS y al Hospital General, José María Cantú Garza, a donde acudió acompañada por integrantes del Cabildo local.

Los tres hospitales recibieron termómetros infrarrojos, caretas ajustables, kits de limpieza, 4 Mil cubrebocas KN95, 3,500 batas, aproximadamente 4,500 guantes de nitrilo, 20 Mil guantes de latex, y 30 Mil cubrebocas quirúrgicos, entre otros productos de uso médico.

El Municipio destinó 60 Millones de Pesos por medio del Fondo de Apoyo a Contingencia Sanitaria, del cual depende el programa Héroes de la Salud, con el que previamente el Hospital 270 del IMSS, recibió un importante paquete de material para la protección de todo el personal de la institución.

«Estamos en el punto más alto de esta pandemia en la ciudad, en el estado; les pido por favor que sigan los lineamientos de mitigación y contención, no saludos, no abrazos ni besos, lavado constante de manos; no salgan si no es necesario, cuidemos de los nuestros y de los más vulnerables. Unidos sociedad y gobierno podemos aplanar la curva de contagio, juntos saldremos adelante», dijo la Doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ.

A propósito de Reynosa, el gobierno Municipal informó que como parte de las medidas para proteger a la población y evitar el contagio de COVID 19 en esta ciudad fronteriza, los panteones municipales y privados permanecerán cerrados durante Día de las Madres y hasta que culmine la contingencia sanitaria, por lo que se exhorta a la comunidad a no acudir a los camposantos y permanecer en casa.

En base a las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud, las autoridades sanitarias del Gobierno Federal y Estatal, así como las indicaciones que dicta el acuerdo gubernamental del Ejecutivo del estado de Tamaulipas, los panteones deberán de continuar cerrados durante la festividad del Día de las Madres y sólo seguirán realizándose las inhumaciones o cremaciones respectivas, permitiendo un máximo de diez personas.

[-Entreparéntesis: En una acción responsable y en congruencia con la emergencia sanitaria, la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, que preside el Diputado GERARDO PEÑA FLORES, determinó suspender la Sesión Ordinaria que estaba prevista para este miércoles, a efecto de proteger la salud de su personal, el de los diputados, los periodistas y los invitados especiales que suelen presenciar el debate legislativo desde Tribuna. ¡Enhorabue3na por GERARDO!-].

De otro lado y en concordancia con las acciones contenidas en los proyectos de reactivación económica, el Gobierno de Tamaulipas anunció un fondo de $200 millones de pesos adicionales destinados al programa de créditos accesibles, a fin de inyectar liquidez a las empresas en la entidad, como parte de la respuesta de la administración estatal ante la contingencia sanitaria derivada del COVID-19.

Dicho monto es adicional al fondo de $300 millones de pesos anunciado por el Gobernador el mes pasado, que servirá de apoyo a las empresas en el cumplimiento de pago de proveedores y nómina, compra de insumos para conservar su actividad y mantener los empleos.

Este martes, el mandatario confirmó que los $200 millones de pesos adicionales serán otorgados a través del programa Inversión Tamaulipas, de la Secretaría de Desarrollo Económico.

“Mi gobierno reconoce que ustedes, las y los empresarios son quienes generan los empleos y contribuyen al sustento de miles de familias tamaulipecas, por eso debemos buscar todas las alternativas para brindarles nuestro apoyo en este momento tan complicado. Con estos recursos queremos apoyar a miles de empresas de todos los municipios del estado y buscamos beneficiar de manera directa e indirecta a más de 140 mil personas”, expuso el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

El fondo de $300 millones de pesos se realizará en sinergía con Nacional Financiera y bancos comerciales participantes con una tasa de interés anual fija de hasta 13.9%, con un plazo de pago de hasta 5 años para capital de trabajo y/o activos fijos.

El crédito cuenta con un periodo de gracia de hasta 6 meses para capital e intereses y podrán solicitarlo personas físicas con actividad empresarial, personas morales y quienes estén en el régimen de incorporación fiscal (RIF).

GARCÍA CABEZA DE VACA instruyó a la Secretaría de Desarrollo Económico para que se expida inmediatamente la convocatoria para que las y los empresarios interesados puedan solicitar los créditos que serán canalizados por medio de la banca comercial.

La convocatoria para el programa de créditos de Inversión Tamaulipas será emitida en los siguientes días y el tiempo de respuesta en el trámite de este crédito será no mayor a 8 días.

MARIO: “CIERREN FRONTERAS”

Entretanto, el alcalde de Matamoros, MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ insistió ante la Secretaria de Salud GLORIA MOLINA GAMBOA, el interés de su Gobierno de que se restrinja el acceso a los residentes y ciudadanos americanos que no tengan actividad esencial por realizar en esta frontera.

Lo anterior en virtud de que al levantar la cuarentena en el vecino estado de Texas, las familias de ese estado ya están cruzando a Matamoros sin ninguna restricción, lo que podría provocar un incremento en las estadísticas por contagios de coronavirus, que este martes registraban 135 casos y 9 fallecimientos.

Apenas el 1 de Mayo se autorizó en Texas la apertura de negocios, tiendas y restaurantes, limitados a recibir personas con el 25 por ciento de su capacidad, y al día de hoy decenas de residentes y ciudadanos americanos ya cruzaron hacia esta frontera.

LÓPEZ HERNÁNDEZ le mencionó a la secretaria MOLINA GAMBOA, la importancia de que el Gobierno del Estado solicite a nivel federal que se restrinja el acceso y solo se permita cruzar a las personas que demuestren que tienen residencia en Matamoros o que vienen a trabajar, porque esto es una actividad esencial.

Y en esos casos agregó, deberán cumplir con los protocolos de las autoridades de salud, como portar cubrebocas y cumplir con la sana distancia.

