El día 21 de marzo, da inicio la estación primaveral, la que ve renacer las

hojas y permite ver el colorido y majestuoso color de las flores, la época

más alegre, donde la algarabía y ruido infantil se deja sentir por todo

México; pero en esta ocasión no fue así, no hubo colorido, no hubo

desfiles de primavera, y tampoco festejos del día del niño, inclusive como

se prevé, tampoco habrá un festejo para las madres del país.

Si efectivamente las flores lucían esplendorosas, quizá por que, en esta

ocasión, el bullicio y la contaminación las dejo crecer y florear en paz, en

lo más cercano al ámbito natural, hasta en el patio y arboles de mi casa,

aparecieron pájaros rojos, amarillos con negro, y una multitud de aves

que ya pocas veces se veían. Con este fenómeno me ha quedado claro, que

también el mundo necesitaba un respiro, una oxigenación profunda.

Las cosechas lucen buenas, el sorgo principal cultivo de Tamaulipas,

parece tener buenos augurios para los agricultores de la región, las

lluvias, aunque no fuertes, nunca dejaron de caer, haciendo que la

producción, de perdido alcance para volver a empezar. Algo que era

impensable el ciclo pasado.

Los mares se ven limpio, las aguas se empezaron a limpiar de manera

natural, los arroyos y ríos, hicieron lo mismo, dándonos un ejemplo de la

grandeza de la naturaleza y de que el creador no se equivoca.

La primavera esta por terminar el verano asoma con asombro, la

temporada más calidad de nuestro territorio ya deja sentir sus visores, y

las temperaturas empiezan a sentirse por encima de los 35 grados

Celsius, augurando una temporada bastante calidad, para lo que se

recomienda a las autoridades el abasto de agua potable, que, en esta

cuarentena, a sido básico y fundamental para estar en casa, porque sin

agua seria imposible.

La política debería de aprender de la naturaleza, así como el mundo se

descongestiona y se limpia por si solo, este seria un buen momento para

la reconciliación nacional, para olvidarnos de la división y de ser todos

uno mismo, para afrontar nuestras dificultades; con ataques y vituperios

la solución esta lejana.

Cuando se pregunta y cuestiona, el presidente en vez de responder ataca,

se ensaña y acusa a medio mundo de su desgracia y mal gobierno, los

liberales, conservadores y fifís, ya no están en el gobierno, ahora la

responsabilidad es de la 4T, que a hecho de 2 años de gobierno, una zona

de guerra para la mentira y el ataque sistemático.

Algunos amigos y conocidos, ya no regresaran a sus casas, en su lugar

llego una urna con sus cenizas, dejando llanto y desolación, pero aún

persisten los ignorantes, que piensan que el COVID-19, no es cierto y que

es solo un invento de los gobiernos para controlar al mundo. Me gustaría

que esos incrédulos, le preguntaran a Mario Cortes o al Dr. Fausto, este

ultimo fallecido por la pandemia, si es mentira la enfermedad.

Se dice y comenta que el país, es el que tiene menos contagios, y debe de

ser, cuando solo se hacen 1600 pruebas, diarias, no podría salir más de

ese numero positivos, y esa estadística es al que crece todos los días,

imposible que crezca más, sin pruebas, no hay manera. Los datos ocultos

o los otros datos, aún no se reflejan, si no cheque la curva, diariamente no

sobrepasa los 1500 casi por default, ahí esta el verdadero secreto de una

mentira escondida en los números.

Por lo pronto, el festejo a la madres, no será como otros años, y deberá de

ser en casa, con la familia y con los apapachos de todos los seres queridos,

siempre teniendo y guardando la sana distancia, y la medidas sanitarias

marcadas por salud.

Mientras los debates continúan, si la cifra es real o no, los mexicanos,

seguimos viendo pasar la primavera a través de la ventana.

Al tiempo

De aquello y lo demás…

En Reynosa, esta lista la metodología que será utilizada para apoyar a los

tianguistas y puestos semifijos de la ciudad, por iniciativa de la alcaldesa

Maki Ortiz, el cabildo autorizo el fondo de 60 millones para la

contingencia del covid-19. Donde se contempla el apoyo a este sector

comercial.

Dentro de este fondo, serán apoyados con 2 mil pesos por parte de la

ayuntamiento, para que se pueda tener un apalancamiento para volver a

empezar y ofertas sus productos, el sistema de tianguis, es un comercio

muy arraigado en nuestro país, autoempleo y emplea a miles de personas

en Reynosa.

Con estas acciones, se creo el fondo de contingencia municipal, que, así

como apoya a las familias vulnerables, también incentiva a otros rubros,

como la restaurantera y servicios, además amalgamar un cúmulo de

estímulos como al excepción de pago de licencias, para muchos

empresarios; que estén al corriente en sus contribuciones municipales.

chanorangel@live.com.mx