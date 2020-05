Washington. 08 mayo 2020. El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró hoy no estar involucrado en un intento fallido por derrocar a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, y dijo que si lo quisiera atrapar, “no enviaría un pequeño grupo”.

“Si quisiera ir a Venezuela, no lo ocultaría. No enviaría un pequeño grupo, se llamaría Ejército ”, dijo en entrevista exclusiva en el programa ‘Fox & Friends’ al ser cuestionado por la participación de dos de sus connacionales, arrestados por una supuesta “incursión fallida” en Caracas.

Luke Alexander Denman y Airan Berry se sumaron a las detenciones realizadas por la unión-cívico-militar policial desde el domingo pasado cuando la ‘Operación Gedeón’, arribó en una lancha al estado de La Guaira. El lunes fueron capturados otros ocho supuestos agresores en las costas de Aragua.

Trump expresó que “este no fue un buen ataque, creo que fueron atrapados antes de tocar tierra. Si alguna vez hiciéramos algo con Venezuela, no sería así. Se llamaría una invasión. No lo haría en secreto”, puesto que el sigilo no es mi estilo.

Calificó a los atacantes como un “grupo rebelde, deshonesto” compuesto por venezolanos y “creo que las personas de otros países. Obviamente no fue dirigido por el general George Washington”.

Los demócratas en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado han escrito a la administración pidiendo respuestas y expresando “alarma” sobre la redada. “Maduro es un dictador, y el pueblo merece volver a vivir en una democracia. Pero solo se logrará mediante una diplomacia vigorosa y efectiva, no mediante una aventura marcial”.

Sin embargo, un vocero del Departamento de Estado insistió a Fox News el martes, “el gobierno no está involucrado. Hay una campaña de desinformación en marcha por parte del régimen de Maduro”.

Washington junto a otros países desconoce la legitimidad de Maduro como presidente y reconoce al opositor Juan Guaidó como presidente interino, quien se autoproclamó con dicho encargo en enero de 2019.

La víspera, The Washington Post reveló que una compañía norteamericana y cercanos a Guaidó podrían estar involucrados en la “intentona”, en el estado venezolano de La Guaira.