Cd.Madero., Tamaulipas, 8 de Mayo de 2020.- El Diputado Federal Erasmo González Robledo, se comprometió a ser gestor institucional de las problemáticas presentadas por los miembros del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas, tras sostener una reunión virtual con los representantes de los 19 organismos empresariales independientes que conforman esta institución.

Los integrantes del CIEST, representados por Jesús del Carmen Abud Saldívar, externan su preocupación por la problemática económica que ya se vive en el país derivado de los efectos de la pandemia por el Covid-19 con el cierre temporal de negocios, el riesgo de la pérdida de empleo de millones de trabajadores y la posibilidad de agravarse las condiciones de pobreza en el país.

Erasmo González Robledo Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, resaltó al consejo, que será un interlocutor permanente ante las diversas instancias, para en la medida de las posibilidades crear rutas de solución a las necesidades que presenta el sector empresarial: «voy a hacer de la agenda de los empresarios una agenda propia y no me voy a cansar de tocar puertas para atender las problemáticas que me han planteado»

Insistió que será un puente de conexión con diferentes dependencias federales como: CONAGUA, SEDATU, PEMEX, INFONAVIT, FOVISSSTE, SCT, IMSS e ISSSTE, para que se puedan presentar proyectos y necesidades del sector empresarial, además de solicitar la agilización del pago de pasivos que algunas dependencias federales aún mantienen con empresas de la región.

» Trabajaremos en equipo privilegiando los puntos de encuentro y nuestro compromiso común de impulsar el desarrollo del sur de Tamaulipas».

Dijo que una primera acción es crear un enlace con la Directora de la Comisión Nacional del Agua, buscando tener un encuentro para abordar temas importantes como la reorientación y mantenimiento del sistema lagunario del sur de Tamaulipas.

Además dejó el compromiso de enviarles un documento de manera trimestral en relación al informe del gasto acumulado para el estado de Tamaulipas; subrayando que será un enlace con instituciones del Gobierno Federal y Estatal.