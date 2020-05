Ciudad de México, 11 de Mayo de 2020.- No se ha demostrado científicamente que el virus SARS-COV-2 que produce la enfermedad del Covid-19, pueda contagiarse a través de los alimentos o de paquetes que -lleguen de fuera- a los domicilios, señaló a Excélsior, el infectólogo Alejandro Macías.

Añadió que en materiales porosos como la tela o el cartón, la vida del virus es de aproximadamente 24 horas y en materiales como metales o plásticos de 48 horas.

Ante la Jornada Nacional de Sana Distancia, el excomisionado Nacional para la prevención y control de la Influenza, señaló que es importante que la población esté consciente que durante la cuarentena, el hecho de consumir alimentos preparados fuera de casa es “razonablemente seguro”.

Incluso, dijo, que se corre un mayor riesgo de contagiarse de coronavirus, sino se guarda la sana distancia con la persona que entrega el pedido.

Por lo anterior, Alejandro Macías recomendó:

Que la persona que reciba el paquete, no esté dentro de los grupos de riesgo: adultos mayores o quienes padezcan diabetes, hipertensión, obesidad o enfermedades respiratorias, por ejemplo.

Al recibir un paquete, inmediatamente la persona se debe lavar las manos con agua y jabón.

El paquete, se debe vaciar y desechar.

Si se recibieron alimentos como verduras o frutas, se deben lavar.

Lo ideal es pagar con tarjeta para interaccionar lo menos posible con la persona que realiza la entrega.

No se ha demostrado científicamente la transmisión de SARS-COV-2, a través de paquetes, ni por los alimentos. La gente puede pedir alimentos fuera de casa para consumirlo en casa no existe riesgo.

“En el cartón, la tela o por ejemplo, la caja de una pizza, el coronavirus es muy inactivo y muy inestable, por lo que solo hay que tirar los recipientes a la basura y estar claros que la pizza no viene contaminada.

“Es mayor el riesgo que se podría tener, al momento de recibir el paquete, sino se mantiene la sana distancia con la persona que hace la entrega.

“Si van a pedir alimento para casa es razonablemente seguro hacerlo, pero cuando lo reciban, eviten el contacto directo con la persona, si pueden haber pagado con tarjeta de crédito es muevo mejor e incluir la propina”, detalló.

El infectólogo Alejandro Macías recordó que para evitar contagios de COVID-19, es importante realizar la limpieza del hogar cada tercer día con agua y cloro.

Lo ideal, señaló, es mezclar, cuatro cucharaditas de cloro en un litro de agua.

“Especialmente se deben limpiar, las superficies que estamos tocando constantemente, como mesas picaportes, apagadores, llaves de agua, palanca de excusado, por ejemplo”, indicó.