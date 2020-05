EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Los Gobernadores y Presidentes Municipales,

son individualidades humanas, con virtudes y defectos…Este Nuevo CORONAVIRUS nos

demostraran sus fallas y aciertos, al concluir El Terror Pandemiatico En El Mundo. En Lo

Particular, En Nuestro México y Tamaulipas, Al Igual Que En Los Municipios Tamaulipecos.

Los Gobernantes De Los Tres Órdenes De Gobierno Son Humanos, Mujeres y Hombres

Que Por Si Solos, Pueden Hacer Muchas Cosas, Pero Con La Sociedad Civil y Ciudadanía

De La Nación En Unidad, Deben y Pueden Hacer Muchas Mas, Pero Muchísimas Cosas,

Arropados Por El Pueblo Que Los Eligió Como Sus Mandaderos, ello, siempre y cuando

hagan a un Lado Ideologías Políticas y Partidistas, Credos y Agiotismo, junto con otras

monsergas públicas y privadas, que en Los Tiempos Del CORONAVIRUS, pretender Llevar

Agua, Sólo Para Su Molino, anteponiendo sus intereses mezquinos, al interés de La

Humanidad y de El De Nuestros Compatriotas…Incluso, La Delincuencia, También Debe

Poner Su Granito De Arena En Lugar De Abusar De Una Situación y Circunstancia De

Emergencia, Ahora Si Que No La Chiflen Que Es Cantada, ya que es también por su propio

beneficio y de sus familias…

A LA FECHA, ESTE NUEVO CORONAVIRUS, a Los Humanos nos está ganando

muchas batallas, Las Mexicanas y Mexicanos, así como Tamaulipecas y Tamaulipecos nos

preparamos lo mejor que podemos para enfrentarlo con éxito, La Mejor Arma, Es a

millones y millones Unidad Que tiene La Ciudadanía y Sociedad Civil Mexicana que debe

reflejarse Con La Diciplina de Claustro, Quedándonos En Nuestras Casas. En Tanto Que El

Sector Oficial, con Eficiencia y Eficacia, Haga Su Parte Sin Mezquindad y Trasfondo

Político. Mientras que Las y Los Dueños Del Gran Capital Nacional y Extranjero, hagan lo

correspondiente, sacrificando parte de su enriquecimiento económico que hacen crecer

con los recursos naturales de los países Pobres y En Desarrollo, en el concierto

internacional y con una mano de obra muy adecuada y a precios de ganga, si todo lo

anterior se combina y alinea, Los Humanos y Humana, Ganaremos La Guerra de Salud Que

Sostenemos Contra Esta Pandemia que afectará a Millones y Millones de Personas, que

aunque sobreviran a este mal, sin un ataque efectivo en su contra, como lo ES QUEDARSE

EN CASA, seguirá Cobrando Millares y Millares de Vidas…Los Matrimonios, Las Parejas,

Estos Son Tiempos de Reflexión, De Reconciliación y Comprensión, La Vulnerabilidad

Sanitaria no tiene género, pero si preferencias con quienes podemos estar mas propensos

a llegar a ser una víctima de las estadísticas de Este CORONAVIRUS y peor si se enlista en

las mortales, para evitar formas parte de la estadística mortal, QUEDESE EN SU CASA y

Haga Todo Lo Que Tiene Que Hacer, buscando evitar La Violencia Silenciosa de Salud de

esta Pinche PANDEMIA que Nos Trae a Todas y Todos, bien mosqueados. Téngale Respeto

Al Virus, Pero No Miedo…Siguiendo Las Indicaciones De Limpieza Sanitaria Personal y El

Confinamiento Hogareño Requerido, EL CORONAVIRUS, Sin Duda Alguna y Sin Temor a

Equivocarme, Lo único Que Nos Podrá Hacer, Es…”Lo Que El Viento Le Hizo a Juárez” y

Mantendremos La Frente Muy En Alto y Gozando De Plena Salud, Con El Favor De DIOS…

EN TAMAULIPAS, LOS PRESIDENTES Municipales, cada quién a su manera Se Ponen

Las Pilas, Tanto En Municipios Pequeños, Medianos y Grandes, su actuar será muy tomado

en cuenta por sus gobernados, aprobando lo que hacen o desaprobando lo que dejaron

de Hacer, sobre ese particular, cobraran la factura cuando se encuentren ante las urnas

electorales. A Nivel Estado, El Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA

será calificado Por El Pueblo Tamaulipeco, hasta ahora, creo que las cosas le van saliendo,

Tamaulipecas y Tamaulipecos traen un comportamiento de cierta diciplina, ante el temor

de La Pandemia, esperemos que toda siga en este tenor y no se llegue a etapas

hospitalarias de emergencia, ya que una cosa es lo que se dice teoricamente y otra muy

diferente a lo que ocurre en la realidad…En Comparación a Otros Gobernantes Estatales

de La República, unos incluso con menor presupuesto de egresos a Tamaulipas, a la

distancia, vía medios De Las Palabras pasan a los hechos, habilitar una nave aérea como

una ambulancia aérea, sin duda alguna es una buena medida. El Gobierno Del Estado De

Tamaulipas tiene una respetable flotilla aérea con una utilidad oficial sin escapar a las

cosas de frivolidad oficial que emanan del gobernante en turno. Las y Los Gobernados

Tamaulipecos, Deseamos y Queremos que El Gobernador Constitucional de Tamaulipas

en esta Contingencia De Salud, saquea a Flote Sus VIRTUDES de Persona y Gobernante,

NO Sus DEFECTOS y que Sus ACIERTOS no sean superados por Sus ERRORES, Por El Bien

del PAN-Gobierno del Estado y Del Pueblo Tamaulipeco, al igual que de su propia persona.

LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS NO Debe ser pretexto para Los Que Gobernantes

Estatales, no les de por solicitar prestamos que endeuden aun mas a las entidades

federativas, sobre todo, si recibieron lo que tenían que recibir por parte de La

Federación, incluyendo un pilón de adelanto. Las Legislaturas Estatales Serían Cómplices

Del Poder Ejecutivo De Endeudar, sin una real emergencia a Los Estados De La República

en Los Cuales, Gobernadoras y Gobernadores con mezquindad disfrazaran un saqueo del

erario, aprovechando la coyuntura circunstancial Del CORONAVIRUS. Esperemos que en

Nuestro Tamaulipas no acurra una situación de este tipo…No hay que olvidar que

administrativamente, los dineros públicos tamaulipecos no han sido administrados

adecuadamente, de ahí sus problemas para justificar gastos de los dineros de procedencia

federal, sobre todo, los correspondientes Al Sector Salud y Educativo, aparte de caer en

“inejercicios presupuestales” por la falta de capacidad administrativa, fenómeno que se

arrastra desde El Primer Año De Gobierno de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA

a la fecha. El Gobierno De Los Vientos Del Cambio En Tamaulipas, busca ajustar sus gastos,

luego del despilfarro oficial que se comenzó a realizar desde el último trimestre de 2016…

LA CRISIS ECONOMICA Y DE SALUD que vive México y sobre todo Tamaulipas,

requiere de una real capacidad y honestidad para combatir con eficacia y eficiencia La

Crisis Sanitaria, que ya es una realidad, no tan solo una amenaza, al igual que La Crisis

Económica que se torna severa. La Cuarta Transformación En México, Avanza, Se Estanca

y hasta Retrocede en las diversas regiones y entidades federativas del país como

consecuencia de que Los Representantes De La Federación, en lo que anteriormente

fueron las famosas “Delegaciones Federales”, en un muy alto porcentaje no desempeñan

adecuadamente su trabajo, salvo algunas excepciones , En Tamaulipas, El Representante

de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, es un personaje muy menor, JOSE RAMON GOMEZ

LEAL, Con Los Alias de “Huachicolito y “JR” nos parece una especie de pigmeo de la política

y los que por ahora se encuentran al frente de MoReNa, se dan un quién vive Con El

Cuñado Del Mandatario Tamaulipeco, de ahí que El Cartel Político De Los Cuernos Largos

De Tamaulipas, tengan suficiente confianza y optimismo de que arrasaran electoralmente

en Las Elecciones, Federales y Locales del 2021, de ahí que redoblen esfuerzos en su

chamba proselitista, tanto espontanea, como forzada. Lo que El PAN-Gobierno de FJGCV

Debe Tener Conciencia, Es Que Lo Que Pasa En El Presente, No Es Lo Mismo Que Pasó En

El Pasado y Mucho Menos Lo Que Pasará En El Futuro, Recordar Que La Fotografía de

Ayer, No Es La Misma De Hoy y Menos La De Mañana. El Tiempo y La Circunstancia, es Lo

único que vale en el momento del momento, aun cuando se pretenda construir

situaciones favorables. El Humor Social Es Veleidoso y si existe hartazgo y Gobernanza

Fraudulenta, con La Corrupción como común denominador, el resultado electoral es

incierto. Si Se Da Una Votación Copiosa en Lo Local, La Derrota Electoral de La Oficialidad

Estatal sería casi, casi, una garantía. No así, si a las urnas electorales tienen pocos

sufragantes—la operación de ingeniería electoral sería la responsable de pocos votos y

una potencial victoria electoral—En Lo Federal, las cargas podrían estar parejas, salvo que

ocurran cosas en El Estado que devalúen aún más, a El Gobierno De Los Vientos Del

Cambio En Tamaulipas, pese a que a nivel nacional, los resultados de La Crisis Sanitaria y

Económica no fuesen los más adecuados. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y por

consecuencia MoReNa, En El Combate a La Corrupción y El Manejo Administrativo Con

Honestidad, pueden ser lo suficiente, para que MoReNa, sin ANDRES MANUEL LOPEZ

OBRADOR, sin estar en La Boleta Electoral, pudiera obtener un triunfo electoral

contundente, muy parecido al de 2018

PESE A LOS MALOS GOBERNANTES, EL MUNDO, No Debe Perder El Buen Brillo De

Su Naturaleza, Con Una Humanidad Unida, Sin Ambición y Codicia. Que Rescate a La

Tierra, Peleando y Luchando Por La Confianza, Con Confianza. Ya Que La Confianza Lo Es

Todo. Sin Confianza, La Duda y La Mentira hacen de las suyas, Al Contener a La Verdad.

Verdad y Libertad, son el producto esencial de La Confianza que genera Honestidad y

Honor, que junto con un coctel de Inteligencia, Conocimientos, Capacidad, Positividad y

Trabajo, entre otros ingredientes, es la quimera que podría hacer posible la coexistencia

en lo que podría ser La Luz de Un Mundo Ideal, sólo que La Realidad es otra, con la

existencia de La Oscuridad que trae La Maldad, con La Corrupción como un ente del mal,

de mil cabezas, que hacen galopar desbocadamente, todo lo malo y negativo Del Mundo

y que da fertilidad a la existencia de La Perversión Humana, en sus distintas ramificaciones

y que dan cabida a la escoria de la escoria de La Gobernanza y La Política, Lo Mismo Que

a Los Amantes Del Becerro de Oro, aunque excepcionalmente, existen Gobernantes y

Políticos Con Positividad y Honestidad que generan Confianza, aunque son los menos, al

igual que inversionista y empresarios…

PARA TERMINAR LA ENTREGA LE digo que La Iglesia Católica, Apostólica y

Romana, ha pagado Una Muy Alta Cuota por Combatir AL CORONAVIRUS, tan sólo en

España ha perdido cerca de Un Centenar de Clérigos, En Italia, las bajas deben tener

números similares, tan sólo por citar a estas Dos Naciones donde predomina La Religión

Católica, Su Muerte fue Sirviendo a Sus Semejantes, sobre el particular su sacrificio pasa

inadvertido, no así sus errores y excesos banales, con pecados de la carne. Así como la

muerte de ministros católicos, En El Mundo, Cientos y Cientos de Profesionales de La

Salud, principalmente, Médicos y Enfermeras han perdido la vida por el contagio Del

CORONAVIRUS que les transmitieron sus semejantes enfermos, unos que siguen viviendo

y otros que ya están muertos, junto con estas y estos doctores, enfermeros y enfermeras,

al igual que paramédicos, personal administrativo y de limpieza, entre otros, podríamos

decir que Son Los Mártires Del CORONAVIRUS, porque entregaron Su Vida En Aras de La

Guerra, En Contra de La Pandemia que ha trastocado La Vida De Los Humanos Que

Habitamos este Planeta. A Sus Familiares Nuestro Respeto y Solidaridad y a Las y Los que

murieron para que otros vivan, Nuestro Reconocimiento y Perene Homenaje a Su

Memoria, Luego Que Emprendieron El Viaje Sin Retorno, Después De Hacer El Bien, Sin

Mirar A Quién…Vidas Muy Valiosas, Con Las Que Ya No Cuenta El Mundo, Mientras Que

Otras Sobreviven Para Joder Desde El Pináculo Del Poder Político y Económico, Tal Como

Pasa En Nuestra Aldea Global, Donde Tamaulipas, También Tiene Un Espacio. Salí Con

Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El. Tan, Tan…