LO CLARO. Antes y después del COVID19. Así será conocida la historia

moderna de nuestro entorno.

La educación no podría sustraerse a este modismo.

Serán nuevas maneras de aprender para continuar la preparación para la vida.

Precisamente la Universidad Autónoma de Tamaulipas anuncia ya su inducción

al nuevo ciclo escolar, tras el catastrófico inicio mundial del primer ciclo en

2020.

Los nuevos aspirantes atenderán la demanda profesional del mercado y la UAT

les oferta las herramientas a que mejor acomode a sus habilidades.

Como las humanísticas que anuncian su apertura de inscripciones en leyes,

comunicación, turismo y negocios internacionales. Bajo un nuevo enfoque. El

mundo los espera…

LO OSCURO. En el terrible panorama que ofrece a México el descalabro por la

pandemia mundial que redundará en una crisis económica de largo alcance a

nuestra nación en especial, bien haríamos en ‘cerrar líneas’ quienes somos

parte del problema y la solución del desarrollo.

Es decir; actores políticos, empresarios, obreros, académicos, inversionistas,

banqueros, micronegocios, campesinos y sociedad en general.

Más allá que busquen culpables por la compra directa de ventiladores para el

COVID, saber si se ‘aplana’ la curva dejando de ingerir cerveza o pasando las

clases en línea con un papá en toalla saliendo a cuadro.

Más allá de nombrarles de héroes a quienes atienden la salud y les siguen

pagando sueldos de actores extras.

Tesla (Nikola) es el nombre de quien quizá es el norteamericano de mayor

reconocimiento, al que la historia no le hizo justicia pues Edison obtuvo los

créditos como inventor del manejo de la electricidad que hoy sigue moviendo al

mundo.

Su nombre (Tesla) lo adoptó Elon Musk para el desarrollo de los autos hoy en

día más famosos, de tracción eléctrica. Es decir, cero emisiones de

contaminantes. Los carros eléctricos Tesla.

El carro más barato ronda los 30 mil dólares y en México se comercializan los

que merodean los 2 millones de pesos.

¿A qué la explicación?

México –a pesar de los virus- ocupa hoy el lugar número once del mundo en la

manufactura del sector automotriz. En la producción de carros terminados y

autopartes.

Es el segundo aportador del PIB nacional. Y su atractivo al principal mercado

de compra (Estados Unidos) obedece entre otros factores a la reducción de

costos de producción (comparado a mantener plantas en EE.UU); los bajos

costos de transporte; los bajos salarios (principalmente en tareas de montaje)

entre otras variables.

En México se fabrican vehículos desde 1925 y son los principales exponentes

de esta dinámica de alianzas con nuestro país, Ford (desde 1925), Nissan

(1961), Volkswagen y Chrysler (1964).

Apenas Brasil hace competencia a la manufactura mexicana, donde la logística

hace más atractivo a México como socio comercial y vecino.

De ahí la importancia del sector y la dinámica de recuperación hacia la curva

aplanada del coronavirus.

Tesla anuncia un reajuste en sus actividades en las plantas armadoras que hoy

tiene en California. Una virtual mudanza a Texas, le hace a México parar orejas

hacia la oferta comercial de brindar a Tesla las facilidades para abrir los brazos

de territorio novohispano.

El primero en levantar la mano fue el gobernador guanajuatense Diego Sinhué

para avisar a Musk “Aquí tenemos en Guanajuato, mano de obra y tecnología

suficiente para recibirle”.

Hay ‘detalles’ como en todo, que quizá (sólo quizá) ensombrecen los

panoramas de mercados preparados para recibir la inversión.

La Secretaría de Energía notifica que la producción de energía sustentable

obtenida por particulares –es decir, la inversión en más abastecedoras como

parques eólicos o de fotoceldas)- no será permitida.

Lo que limitará la capacidad de transformación por la insuficiencia de energía

para las plantas productivas.

¿El enemigo en casa?

Los organismos empresariales manifiestan su preocupación en el sentido de

mantener en riesgo la inversión ofertada a México en sector energético en el

orden de 30 mil 400 millones de dólares, para empezar.

En el periodo de reactivación que vendrá a ésta nación, se ocupan de muchas

Tesla y más gente que le apueste a nuestro país, en la consecuencia que

detonará en riqueza que producirán más impuestos y recursos para atender a

quienes menos tienen. Que supondríamos es el objetivo primario.

COLOFÓN: Ojalá digamos que ‘entendimos mal’ y sumemos la fuerza de todos

para que México recupere muy pronto su grandeza, más allá del petróleo.

alejandrodeanda@hotmail.com

@deandaalejandro