Ciudad de México. 09 mayo 2020. La intérprete de You Need To Calm Down anunció que será la cadena de televisión estadounidense ABC, así como las plataformas Hulu y Disney+, las que emitirán el concierto City of Lover, que la artista grabó en el Teatro L´Olympia de la ciudad de Paris a finales del año pasado, con alrededor de 2mil espectadores.

“¡Emocionada de anunciar el concierto City of Lover! Filmamos mi concierto en París en septiembre y pensamos que sería divertido compartirlo contigo; 17 de mayo a las 10p ET en ABC y disponible al día siguiente en Hulu y Disney+”, escribió Swift al pie de un video promocional, para dar la noticia.

«Mientras todos estamos en casa y Taylor Swift con su familia, sus fanáticos podrán pasar un momento juntos y experimentar una actuación íntima y nunca antes vista», dijo Eric Avram, vicepresidente de talento y reserva de ABC Entertainment, según información de la revista estadounidense de entrega semanal Variety.

«Estamos muy emocionados de poder ofrecer esto a nuestra propia familia de televidentes en ABC», agregó Eric Avram sobre la transmisión de City of Lover, a través de la cadena de televisión.