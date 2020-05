ESTADOS UNIDOS.- Taylor Swift acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de avivar el supremacismo y el racismo y aseguró que el mandatario saldrá de la Casa Blanca tras las elecciones de noviembre.

«Después de avivar los fuegos del supremacismo blanco y el racismo durante tu presidencia entera, ¿tienes el coraje de fingir superioridad moral antes de amenazar con violencia? ¿’Cuando el saqueo comienza, empiezan los disparos’?», dijo al cuestionar una cita textual del mandatario.

«Te echaremos en noviembre», añadió.

En su primera hora en la red social, este mensaje de Swift acumuló 300,000 «me gusta» y más de 100,000 retuiteos.

Swift contestó así a un mensaje muy polémico de Trump en el que llamó «matones» a los manifestantes que han salido a las calles de Mineápolis (Minesota, EEUU.) para protestar contra la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la Policía.

«Estos MATONES están deshonrando la memoria de George Floyd, y no dejaré que esto pase. Acabo de hablar con el Gobernador (de Minesota) Tim Walz y le he dicho que el Ejército está con él. Ante cualquier dificultad, asumiremos el control pero, cuando el saqueo comienza, empiezan los disparos», dijo Trump.

Twitter etiquetó este mensaje de Trump explicando que «incumplió» sus reglas «relativas a glorificar la violencia».

After stoking the fires of white supremacy and racism your entire presidency, you have the nerve to feign moral superiority before threatening violence? ‘When the looting starts the shooting starts’??? We will vote you out in November. @realdonaldtrump

— Taylor Swift (@taylorswift13) May 29, 2020