Pareciera que el presidente de la República, Don Andrés López Obrador y a su equipo no le preocupan las

entidades del país en asuntos de grilla y que, tienen plena confianza en el desempeño de los representantes que

tienen en cada una de ellas. Pero, llegará el momento de las traiciones entre los mismos equipo que se mueven,

cual satélite en torno a las siglas del Partido Movimiento Regeneración Nacional, PMRN, sin tocarlas.

Obvio, tiene que existir entendimiento o al menos cortesía, porque, si alguno de los que tienen permiso para grillar con miras al 2022 acude a cualquier institución federal, debe de comunicar su deseo al Delegado del Gobierno Federal, que, en el caso de Tamaulipas es José Ramón Gómez Leal, quien aprueba cualquier tipo de evento, máxime si se trata de espacios educativos que son competencia de la Federación y en el mismo tenor los del área de la salud.

De que más de cuatro tienen interés de estar activos a la mirada de los ciudadanos y que piensan en la sucesión

gubernamental del 2020, claro que lo hay, por ello están a la caza de cualquier oportunidad de aparecerse en

eventos y que les hagan visibles.

A esos más de cuatro, les cayó como cubeta de agua fría esto de la inmovilidad de las sociedad por la pandemia del virus corona, porque tenían una agenda apretada de actividad y solo uno de ellos, el Senador Américo Villarreal Anaya, puede hacerlo por su condición de médico y porque decidió traer insumos para entregar al personal que trabaja en los hospitales de las instituciones del IMSS y del ISSSTE.

Ahora bien, la expresión de que pareciera que al grupo que maneja la política desde Palacio Nacional, no le interesa aquello que sucede en las entidades, quizá obedece a la inexistencia de indicaciones concretaras para ejecutar intervenciones que les permitan reposicionar al PMRN dado que, las elecciones federales venideras y las locales, podrían ser de derrotas marcadas en los tres tipos de elecciones.

Los Gobernadores que no son del partido del presidente López Obrador, tienen que entrar en un proceso de

eficiencia política a la de ya, porque deben anular cualquier intento de intervención anticipada y reaccionar con

determinación a los desafíos que lleguen desde la capital del país.

Algo que sí deben de tener en cuenta los que manejan la política lopezobradorista es que, la intervención a través de personas ajenas a las entidades, no dará buenos resultados, habida cuenta que, siempre será mejor echar mano de promotores locales, por aquello de que, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo.

Desde luego por los municipios de la entidad es difícil observar matamorenses, reynosenses o maderenses que

puedan hacer las veces de promotores del PMRN, ya que, los grupos lopezobradoristas de los alcaldes de Mario

Alberto López Hernández de Matamoros y Adrián Oseguera Kernión de Madero, ya deberían de tener trabajo al

menos en los municipios cercanos a los suyos.

En tanto, Gómez Leal debió de crear la figura de enviados a los municipios donde tienen que buscar suficientes

votos para doblegar a sus adversarios y, tampoco se advierte la presencia de gente suya de Reynosa que lleve a

cabo el trabajo de adoctrinamiento izquierdista del PMRN.

No podría creerse que el grupo que explora sobre la evolución política de las entidades, esté de brazos cruzados y en espera de una orden para actuar, mientras pierden a grandes zancadas el camino que abrió el presidente de la República como candidato, luego de los tres intentos por ganar esa posición.

El partido que dirige en la entidad el profesor Enrique Torres Mendoza, debe crear su propia estructura, de lo

contario no le alcanzará ni a los candidatos que sean figuras políticas por nexos familiares o por las posiciones que tienen dentro del Gobierno de la República.

Obvio, antes que nada la dirigencia estatal del PMRN, tiene que superar su crisis interna, tanto de grupos como de recursos y entrar a una nueva etapa a partir de la cual puedan generar estructura a todos los niveles y en todas las comunidades, porque sin este elemento, la imagen del presidente de la República será insuficiente para la obtención de buenos resultados en las urnas, tanto en el 2021 como en el 2022.

De no llegar al grupo que maneja la política desde el Palacio Nacional, factores como los anotados en los párrafos anteriores, los programas sociales del bienestar fracasarán.

Los otros.

Antonio Mora Matus, que fue nombrado desde el Ayuntamiento de Victoria como Coordinador Operativo en la

Dirección de Tránsito, pero, fue rechazado por los funcionarios de la institución, situación que generó un grave

conflicto entre los colaboradores del Director Efraín García Chávez, quien aseguró que el caso será analizado y

resuelto por la Contraloría del Municipio a efecto de establecer las agravantes por la falta de ética demostrada por los funcionarios.

Cuándo fue entrevistado insistió una y otra vez en que, lo importante fue que por el pleito que hubo en las oficinas de la corporación no se dejó de otorgar el servicio que tienen pactado para apoyar las medidas para disminuir el tránsito de vehículo como cuna respuesta clave a las medidas preventivas contra la pandemia propuestas por las autoridades de salud.

Desde luego, disculpó ante la opinión pública la situación de conflicto que hubo esta semana, pero, en ningún

momento aclaró su el funcionario enviado desde el Ayuntamiento estará en su cargo o no.

El resultado de la Contraloría Municipal, seguro que será dado a conocer en cuánto los funcionarios de esa área

concreten las investigaciones, porque, la lógica dice que deben de aplicarse sanciones a la indisciplina de los

elementos de esa corporación.

Esta semana y la que sigue serán las más difíciles y después, conforme se tenga la reducción de casos, podría

pensarse en bajar las medidas de contención, hizo ver la secretaria de Salud del Gobierno de Tamaulipas, doctora

Gloria Molina Gamboa y subrayó que la incidencia mayor podría terminar el sábado y a partir entonces, serán

menos y la curva epidemiológica se aplanará.

Luego indicó que no es el momento de llegar a la normalidad de las actividades y pidió a la población que se acaten las recomendaciones de salud, que, en ningún momento tienen la intencionalidad de afectar a nadie, es un asunto de salud pública.

Hasta ahora el Gobierno de Tamaulipas tiene la capacidad de otorgar la atención como lo solicitan todos, ahorita

hay todo, y en la medida que se reduzcan los casos por las medidas preventivas, los recursos para la atención

alcanzarán para atender a los afectados.

Indicó que la población debe seguir en su casa, que no salga, que este 10 de mayo cuiden a sus mamás y que se

mantengan aislados, no contagiarlas ya que, no será un Día de las Madres como los demás, pero, ya habrá tiempo en otra ocasión para festejarlas en grande.

Respecto a la infraestructura dijo que ya están listos los ocho Hospitales Temporales que tienen 320 camas en los

para un total de 560 con las contabilizadas de la red hospitalaria, de las cuales están ocupadas 43, nueve con

intubados y el resto hospitalizados en status de graves.