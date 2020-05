La crisis económica, la falta de circulante, de empleo y la nula actividad para varios sectores de la

sociedad como el restaurantero, el comercio de ropa o calzado, lo estilistas y el ambulantaje, por

mencionarle algunos, empiezan resentir las consecuencias del COVID-19 y no están dispuestos a

esperar más dada a la nula respuesta de la autoridad.

Un par de despensas, un buen deseo y la buena voluntad no basta para que cientos de personas y

ciudadanos logren obtener el sustento diario de ellos y de sus familias, y a pesar de que han recibido

la promesa de ayuda a través de distintas vías oficiales, no les han dado nada.

Tamaulipas convulsiona, la parálisis en la que se encuentra la entidad ahora a causa del COVID-19,

empieza a causar la desesperación de la población que menos tiene, nada ha funcionado y a pesar

de que la autoridad hace todo lo posible por evitar contagios, la población empieza a revelarse y eso

no lleva a nada bueno, porque ni todos los hospitales, ni todos los médicos y enfermeras, tendrán

capacidad para atender a pacientes víctimas de esta pandemia.

Apenas hace unos días en la capital del estado, marcharon los músicos, después meseros, luego los

estilistas, ahora lo hacen los ambulantes, quienes amenazan con retornar a sus actividades ante la

indolencia del alcalde XICO, sí, ese presidente Municipal que no hace, ni deja hacer, el que tiene

sumida a la capital del estado en el más completo abandono sin que le interese lo que sufre

la ciudadanía.

Ni agua, ni servicios, menos atenciones o apoyos a los comerciantes locales, a los albañiles o

prestadores de servicios, en esta crisis económica causada por el COVID-19, no por nada los

vendedores ambulantes, ya no quieren, ni créditos, ni apoyos, sólo poner en marcha sus negocios y

mire que si se deciden a salir a la calle y la autoridad se “amacha” en no dejarlos salir puede

generarse un problema mayor por la desesperación de la que ya son presa.

A pesar de los intentos de las autoridades, la población empieza a sufrir las consecuencias del

encierro y de la falta de circulante, de la falta de empleo y atención, ojalá que Xico y su séquito, se

pongan a trabajar y permitan a los ambulantes retomar su actividad, claro cumpliendo con las

medias de salud que la misma autoridad sanitaria sugiere, porque como siempre “el bailarín, ni

cacha, ni picha, ni deja batear”.

2.-Mientras eso sucede con los comerciantes ambulantes y los demás sectores de la sociedad que

ya le mencioné las madres de desaparecidos de San Fernando continúan con su plantón frente a la

Palacio de Gobierno.

Las Madres de Familia, solicitan que se reactiven los apoyos, ya que tienen varios meses que no se

les entregan despensas, las becas están retenidas, la búsqueda detenida a consecuencia del COVID19, por ello es que decidieron venir a la capital del estado a realizar su protesta.

Las mujeres que se mantienen en plantón en la plaza ubicada frente a palacio de Gobierno refieren

que en la lucha únicamente están inmersos todos los que tienen algún familiar desaparecido, que

ellos mismo buscan, porque ni el gobierno, ni el ejército buscan a sus familiares.

Insisto, aun cuando el COVID-19, está causando estragos en Tamaulipas, hay algunos de los sectores

de la población que ya empiezan a sufrir las consecuencias del encierro, caen en la desesperación y

protestan para exigir y lograr apoyos oficiales.

Y mientras que la sociedad empieza a desesperarse por el confinamiento y Tamaulipas a

convulsionar por la falta de recurso económico, las autoridades de salud continúan su estrategia

para contener el número de contagios del coronavirus que al momento registra un total de 875

casos positivos, mientras que se han diagnosticado 2 mil 891, negativos, 306 recuperados con 53 defunciones.

Por ello y a pesar del caos y trastorno emocional que ocasiona el encierro, es preferible atender las

recomendaciones de la Secretaria de Salud Gloria Molina Gamboa de quedarse en casa y esperar

tiempos mejores para continuar con la vida normal y sin riesgo de contagio de esta enfermedad que

mantiene en jaque al mundo entero.

Mi correo, joseluis_castillogtz@hotmail.com