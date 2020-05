Según los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto

Gubernamental, que realiza en México el INEGI cada dos años, en el primer año de

gobierno (2019) del Presidente Andrés Manuel López Obrador creció la corrupción,

particularmente en las dependencias del Gobierno Federal.

La tasa de prevalencia en esas situaciones ilícitas se incrementó de 14 mil 635

afectados por cada 100 mil habitantes en el 2017, a 15 mil 732 en el 2019, al igual

que la incidencia, la cual pasó en el mismo período, de 25 mil 541 actos por la misma

cifra de ciudadanos, pasó a 30 mil 456.

La percepción por parte de la población urbana de 18 años y más, sobre la

frecuencia de actos de corrupción en instituciones de gobierno se redujo de 91.1% al

87%, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(INEGI).

El estado con mayor tasa de prevalencia el año pasado fue Durango, con 25 mil 389

víctimas por cada 100 mil habitantes ; le sigue la Ciudad de México con 20 mil 690;

luego el Estado de México con 20 mil 683 casos, después está Quintana Roo con 19

mil 946, enseguida Morelos 16 mil 396 y Guanajuato con 16 mil 100.

Como es la costumbre del Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando le

muestran alguna falla de su gobierno con números, porcentajes, pelos y señales;

sobre el caso del INEGI aseguró que la información que él tiene es que la gente tiene

más confianza al gobierno actual y que está bajando la corrupción, haciendo hincapié

en que en éstos casos cada quién interpreta los datos como los entiende.

Reconoció, sin embargo, que hay casos de extorsión en gobiernos locales y señaló

que por más que él les ha enviado telegramas, informes de como las cosas han

cambiado, siguen sin entender, por lo que les advirtió que tengan cuidado, “no vayan a

terminar en el bote”,

En la aburrida y desgastada mañanera una reportera le tocó el tema a López Obrador

y le preguntó si el combate a la corrupción no llega aún a los niveles más bajos de su

gobierno, ya que él siempre ha dicho que la corrupción se barre de arriba para bajo,

como las escaleras.

“Hay algo de eso, vamos de arriba para abajo, como se barren las escaleras y abajo

todavía hay extorsión y gobierno locales que todavía siguen sin entender que esto ya

cambió, por más que les mando telegramas avisándoles : “situación cambió, cero

corrupción, cero impunidad. Ten cuidado no vayas a terminar en el bote”, advierte.

La supuesta cacería recién desatada en contra del ex presidente,

Enrique Peña Nieto, por parte del gobierno, tenía que tener sus consecuencias o

repercusiones, escenario en el que como analistas políticos ubicamos la masacre

ocurrida el jueves en un fraccionamiento habitacional del municipio de Temixco,

Morelos, en donde fue ejecutado el que fuera titular de la Unidad de Política y Control

Presupuestal de la Secretaría de Hacienda en la Administración de Peña Nieto,

Alfonso Isaac Gamboa Lozano.

La seriedad del caso y sobre todo de las investigaciones que el gobierno de la 4-T

supuestamente lleva a cabo, se refleja en el inmisericorde asesinato de tres de los

hermanos del ex funcionario del gobierno peñista, (dos hombres y una mujer) y lo

más lamentable todavía la ejecución de la señora madre de los cuatro, a los que

ejecutaron cuatro sujetos armados con dos armas cortas y dos armas largas, los que

ingresaron a su domicilio, supuestamente por un lote baldío.

Estas cosas son serias, muy serias, como lo deja ver ésta masacre; vamos a ver que

sigue.

La Fiscalía General del Estado precisó que el Servicio Médico Forense levantó los

cuerpos sin vida de Alfonso Isaac, de 39 años; Ricardo, de 44; Edgar de 37, Miriam

de 43 y de 60 doña Patricia, los que presentaron lesiones penetrantes a

consecuencia de disparos de armas de fuego.

El ex secretario de Salud, Julio Frenk Mora, advirtió que sería un error suponer que

México está fuera de peligro, puesto que lo peor de la pandemia del coronavirus

aún no ha pasado. Desde Florida (USA) donde preside la Universidad de Miami,

consideró que se deben seguir realizando pruebas para detectar el SARS-CoV-2 que

genera el COVID-19 para evitar que la enfermedad se vuelva a salir de control ante el

regreso a la normalidad, el próximo 1 de junio.

Por su parte el también otrora Secretario de Salud y además ex rector de la UNAM,

José Narro Robles, con la claridad que le caracteriza, dijo considerar como “un

fracaso” la gestión que el gobierno ha hecho de la pandemia del COVID-19. “Hubo

faltas en la responsabilidad asumida por las autoridades sanitarias”, remarcó.

“Se trata sin duda de un fracaso, de un fracaso que por desgracia genera

enfermedad y muerte en la población”, remarcó.

Por cierto el líder nacional del PAN, Marko Cortés, dijo que México ya ingresó al topten de más decesos en el mundo a causa del coronavirus y acusó que el gobierno

que encabeza Andrés Manuel López Obrador “sigue sin una estrategia efectiva para

enfrentarlo”.

Advirtió que si los mexicanos regresan a una vida normal , sin plan y sin pruebas, se

perderán más vidas y empleos.

Lamentable el fallecimiento de Javier Buenfild Baños, el que se venía desempeñando

como secretario particular y asesor del senador de MORENA, Américo Villarreal

Anaya, del que reportó a la bancada que el ingeniero Buenfild Baños perdió la batalla

contra el COVID-19. Desconozco si hay o no alguna relación familiar son su

persona y los hermanos Early y Alberto Buenfild Baños. Descanse en paz el que

fuera colaborador y amigo del senador de Tamaulipas.

Me entero de buena fuente que como parte de la Jornada de conferencias a

distancia que lleva a cabo la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDCSV) de la

Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), se impartió la conferencia “Justicia

Penal a Distancia”, a cargo del Mtro. Sebastián Inzunza Villalobos.

De entrada inició con una introducción al sistema de Justicia Penal, abordando los

antecedentes en Coahuila y Nuevo León, en temas de citas y audiencias virtuales.

Además habló de los desafíos que representa el COVID-19, las mejoras en los

procesos de tribunales online y los desafíos de operadores del sistema de justicia

penal.

Más adelante abordó el tema sobre lo que representa el cambio en técnicas de

litigación oral, el cumplimiento de los principios del proceso penal en ésta situación y

los desafíos en los derechos de víctimas y afectados.

Al término de la conferencia el Mtro. Inzunza citó algunos tips para los operadores del

sistema de justicia penal y el uso de las nuevas plataformas, para después de paso a

una serie de preguntas y respuestas, por parte de los usuarios conectados mediante

la plataforma digital. Dicen que el camino se hace al andar y la UAT lo esta haciendo y

con creces, con la visión del rector José Andrés Suárez Fernández.

