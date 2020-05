En la conferencia de prensa virtual, de este lunes, se planteó la urgente

necesidad de limitar el ingreso a territorio mexicano de sólo dos personas quienes

tiene su residencia legal en los Estados Unidos para, de alguna manera, atajar el

disparo de casos positivos de Covid-19.

Y que con el pretexto de ser “americanos” realizan cruces no esenciales a su

libre albedrío, como por ejemplo visitar familiares y amigos y hasta realizar compras

en centros comerciales aprovechando que el dólar les rinde más.

Lo cierto es que, en Laredo, Texas, son más de 500 casos positivos de

Coronavirus y se han convertido en verdadero punto de contagio.

En Nuevo Laredo, al momento de redactar estas líneas, eran ya 154 casos

positivos de la enfermedad.

Y contando…

Los nuevos pacientes contagiados con Coronavirus son 7 hombres de 43,

40, 38, 29, 28 y dos de 26 años; y una mujer de 47 años.

Esta frontera registra además 89 casos sospechosos, 42 pacientes

recuperados y 16 defunciones, la más recientes es la de un masculino de 92 años,

con antecedente de cáncer prostático, hipertensión y diabetes.

EL alcalde Enrique Rivas Cuellar dijo que la Secretaría de Relaciones

Exteriores ya tiene conocimiento de la propuesta neolaredense de que sólo dos

personas vehículo puedan cruzar al lado mexicano.

Así le está haciendo ya Matamoros, desde la semana pasada.

Y “con la pena” los “americanos” son regresados a su lugar de residencia

aunque eso han generado una serie de malas palabras insultos al alcalde

matamorense Mario Alberto López Hernández, para sus amigos “La borrerga”.

EL Secretrario del Ayuntamiento, Raúl Cárdenas Thomae es quien tiene la

encomienda de la nueva medida de movilidad y quien informa a diario al Canciller

Marcelo Ebrard.

“Hemos estado en contacto con el Canciller Marcelo Ebrard todas las

semanas, nos han estado pidiendo un reporte, en el que les manifestemos como

municipio, qué consideramos como acciones a seguir para efecto que haya menos

movilidad”, expuso Cárdenas.

Dijo que según lo que han platicado con el Gobierno Federal, próximamente

iniciará una medida para que crucen menos personas al lado mexicano.

“Tenemos entendido que ya va a empezar aquí en Nuevo Laredo, unas

restricciones en el sentido que únicamente puedan pasar dos personas por carro

que vengan de Laredo, Texas a Nuevo Laredo”, adelantó.

Refirió que además está una controversia constitucional al Gobierno Federal,

para reducir la movilidad, la cual esperen tenga éxito para evitar que disparen los

casos.

Y sobre este mismo tema, la Secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria

Molina anunció que partir de este miércoles se activarán operativos en los puentes

fronterizos de Tamaulipas con los estados Unidos para disminuir el número de

contagios y defunciones por COVID-19.

Más que nada para proteger la salud de las familias tamaulipecas.

Los operativos se activarán en los municipios de Reynosa y Río Bravo

mediante la evaluación de los viajeros que ingresan al país a través de los cruces

internacionales que conectan la frontera de Tamaulipas con Texas.

Aunado al operativo implementado en Matamoros durante el viernes, sábado

y domingo de la semana pasada, al que se sumó la campaña de perifoneo a la

comunidad migrante sobre la importancia de extremar las medidas de higiene contra

este virus.

Molina Gamboa, detalló que se verificará que no viajen personas con datos

visibles de la enfermedad, que porten en todo momento el cubrebocas, que no

viajen más de dos personas por vehículo, que se cumpla la disposición estatal del

doble hoy no circula, que no viajen niños, ni adultos mayores y que el motivo de

salida de su hogar sea por una actividad esencial.

Acciones que serán vigiladas en coordinación con la Comisión Estatal para

la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) y los ayuntamientos de dichos

municipios.

La funcionaria estatal precisó que con estos operativos se reforzarán las

acciones preventivas que se han llevado a cabo desde el inicio de la pandemia

mediante los filtros sanitarios de desinfección, búsqueda intencionada de casos y la

emisión de recomendaciones.

DOS DIPUTADOS.- Que no es uno sino dos Diputados Locales quienes

fueron “tocados” por el Covide-19.

El legislador panista por Nuevo Laredo Manuel Canales Bermea confirmó la

especie en redes sociales aunque, aclaró, es asintomático.

Pero tendrá que guardar cuarentena.

Y también la diputada por Valle Hermoso, Patricia Palacios se reporta

asintomática del Cocvid-19.

Los dos ya están en aislamiento, dicen.

FONDOS.- Kenia López Rabadán criticó la intención de Morena de

desaparecer el fideicomiso que sostiene al Mecanismo de Protección a Defensores

de Derechos Humanos y Periodistas.

El miércoles pasado, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso,

Dolores Padierna presentó a nombre de su fracción una iniciativa para reformar 14

leyes y eliminar al menos 44 fideicomisos; sin embargo, posteriormente, Mario

Delgado afirmó que la propuesta está detenida para revisarse. …Y PUNTO.

