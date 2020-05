Ciudad de México. 25 mayo 2020. La cantante estadounidense Selena Gomez, ofreció un discurso a los estudiantes que provienen de familias inmigrantes y se graduaron en línea este año al participar en medio del Comienzo Virtual #Immigrad 2020.

La intérprete de Lose You To Love Me y Hands to Myself se expresó ante los estudiantes de secundarias y universidades por medio de un video que apareció por sorpresa, en donde les dijo que ella misma se diría a su yo joven la palabra: «hazlo».

«Sé que esta es una ceremonia virtual, pero es muy real. Y es muy real para todas las familias y para todos ustedes y sus comunidades. Quiero que sepan que importan. Y que sus experiencias son una gran parte de la historia estadounidense. Todos ustedes han trabajado increíblemente duro para llegar a este punto y sé que no es exactamente como se imaginaban su graduación», expresó la cantante desde su hogar.

Asimismo, la joven de 27 años se expresó sobre sus orígenes provenientes de una familia de inmigrantes mexicana, a quienes agradeció por luchar por sus sueños.

«Cuando mi familia llegó aquí desde México pusieron en marcha mi historia estadounidense, así como la suya. Soy una orgullosa mexicana-estadounidense de tercera generación, y el viaje de mi familia y sus sacrificios me ayudaron a llevarme a donde estoy hoy. La mía no es una historia única. Todos y cada uno de ustedes tienen una historia similar de convertirse en estadounidenses», les dijo a los graduados.

Ante las decisiones que refiere graduarse, Gomez le dijo a los alumnos que no se debían preocupar si no sabían qué hacer en la vida, por lo que les pidió creer en sí mismos así como disfrutar el viaje para encontrar las pasiones, incluso cuando haya errores o contratiempos en el camino.

«Independientemente de dónde sea su familia, independientemente de su estado migratorio, ustedes han tomado medidas para obtener una educación, para enorgullecer a sus familias y para abrir sus mundos. Le envío todo mi amor hoy y felicitaciones, espero que ustedes estén preparados para ser todo lo que quieren ser», agregó.