Como una “cubetada de agua fría” cayó la información que dio ayer la titular de la Secretaría de Salud en Tamaulipas (SST), Gloria Molina Gamboa, quien dijo que se amplía la cuarentena hasta el 15 de junio, sin descartar la posibilidad de que se alargue aún más tiempo de aislamiento impuesto para tratar de detener la propagación del coronavirus en la entidad.

También alertó que se registra una etapa de expansión del coronavirus porque la gente no hace caso de las recomendaciones de quedarse en casa o del uso de cubrebocas y guantes en caso de salir a realizar sus compras, como sucedió el pasado fin de semana por la celebración del “Día de Niño”.

Ayer se confirmaron 12 nuevos casos de coronavirus, entre los que se encuentran personas que acudieron a realizar compras sin tomar las medidas de protección indicadas, por lo que una vez más recomendó que se queden en casa y que soliciten productos con entrega a domicilio para festejar el “Día de la Mamá”.

A propósito, las autoridades de SST prohibirán la venta de flores y globos en las calles que tradicionalmente se hacía durante la celebración del Día de la Mamá, ya que se prevé un importante aumento en el número de contagios y de decesos la próxima semana, luego de que hasta ayer la cifra oficial era de 713 casos positivos, 182 recuperados y 34 defunciones.

De regreso con la ampliación de la cuarentena, no hay duda de que alargar el aislamiento tendrá un fuerte efecto en el ánimo de la gente que se encuentra desesperada por no poder salir, sin embargo no hay otra alternativa para tratar de frenar la expansión del coronavirus entre la sociedad tamaulipeca.

La doctora Molina Gamboa también reveló que se van a contratar a 80 médicos y 160 enfermeras para los 11 hospitales que se tienen para atender a los pacientes del coronavirus, entre los que se encuentran los 8 hospitales temporales que se construyeron en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Mante, Altamira y Tampico.

Por otra parte, pero sin dejar el tema del coronavirus, la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas, que dirige la doctora Velia Patricia Silva Delfín, anunció la compra de 104 ventiladores respiratorios para atender pacientes con coronavirus, además del mantenimiento de otros 24 equipos similares que se están en las clínicas de Victoria, Soto La Marina, Tula e Hidalgo.

El contrato de la compra y el servicio de mantenimiento de los equipos se adjudicará en forma directa para acortar el tiempo de entrega, por lo que la doctora Silva Delfín deberá de tener mucho cuidado para no estar en medio de la controversia política, como le sucede a su homóloga del Estado de Hidalgo, la también doctora Claudia Díaz Pérez.

Como se recordará la organización “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” (MCCI), denunció que la delegación del IMSS en el Estado de Hidalgo había comprado 20 ventiladores por la suma de 31 millones de pesos a la empresa Cyber Robostics Solutions, propiedad de León Bartlett Álvarez, hijo del Manuel Bartlett Díaz, actual director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Y no habría ningún problema porque es una empresa legalmente constituida, pero resulta que el “cachorro de la revolución”, como se les conoce a los juniors de políticos encumbrados, entre los que se encuentra Bartlett Díaz, los vendió más caros con el pretexto de que la entrega de los ventiladores respiratorios se realizaría en forma inmediata.

El escándalo fue de tal magnitud que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, que iniciara una investigación acerca del sobreprecio de venta de los equipos para atender a los pacientes del coronavirus en el IMSS del Estado de Hidalgo.

Aún no se sabe el resultado de la investigación de la señora Sandoval Ballesteros, pero hay claras evidencias de que el joven Bartlett Álvarez vendió los ventiladores respiradores más caros, incluso se sabe que por cada equipo se ganó en forma ilícita 500 mil pesos más.

Y como ha sucedido en otras ocasiones que la titular de la SFP no ha encontrado ninguna evidencia en contra del clan Bartlett, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, presentó ayer ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia de hechos contra la empresa Cyber Robotic Solutions, propiedad del hijo de Bartlett Díaz, ya que durante la administración de López Obrador se ha otorgado 18 contratos por un monto de 278 millones de pesos, de los cuales 11 han sido por adjudicación directa.

Es por eso, que la delegada estatal del IMSS en Tamaulipas, doctora Silva Delfín debe de actuar con mucho cuidado en la entrega del contrato para la compra de 104 ventiladores respiratorios porque este proceso está sumamente vigilado para evitar que se dé nuevamente el tráfico de influencias.

Correo electrónico: jagovea_53@yahoo.com