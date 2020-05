Pese a que hay muchas voces en contra de que México rompa la cuarentena y reabra

actividades por presiones supuestamente de Estados Unidos, para reactivar la

industria automotriz y la minería, todo apunta a que así va a ser ya que el impacto

que tiene el sector automotriz en diversas ramas de la industria en nuestro país, así

como en las exportaciones, fueron factores que motivaron la decisión del Consejo de

Salubridad General de permitir su reapertura para el 18 de mayo, coincidieron los

expertos del Instituto de Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) y de

LACEN.

El director del Instituto de Desarrollo, José Luis de la Cruz, dijo que la decisión de

reactivar los sectores es un paso positivo por tres razones, una de ellas –dijo– es

porque al ritmo que aumenta el desempleo tendríamos un millón de desempleados

entre marzo y junio.

Además de la que la industria registra 18 meses negativos, lo que prácticamente

mantiene a todas las ramas en números negativos, sobre todo la construcción que se

desplomó y en tercer lugar por la presión de Estados Unidos de reactivar las cadenas

productivas en América del Norte.

El coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio de la UNAM, Ignacio Martínez,

expuso que la industria automotriz tiene un impacto fuerte en la economía. Dijo que

es importante destacar que en las Cadenas Globales de Valor en la relación México-Estados Unidos, los sectores automotriz y electrónico en las que participan con el

46.8% y 39.8%. Apuntó que esto hace que el sector automotriz mexicano sea una de

las principales industrias con mayor dinamismo económico ya que representa el

13.7% del PIB, además de que aporta el 19% del PIB manufacturero.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, dijo que el proceso de reapertura

de actividades económicas, sociales, culturales, deportivas y recreativas, en la capital

del estado y Ciudad Juárez iniciará a partir del 1 de Junio, una vez que se compruebe

en los hechos que ha descendido la curva de infección del COVID-19.

“Sería suicida, autodestructivo, anticipar medidas de reapertura en comercio, servicios

e industria teniendo un pico tan alto en los contagios”, advirtió el mandatario estatal.

En la Cámara de Diputados el PRD advirtió que en México aún no hay condiciones

para romper la cuarentena y reabrir actividades, hacerlo es un ceder a las presiones

del Presidente estadounidense, Donald Trump, que presionó para reactivar la

industria automotriz y la minería.

Paralelamente la Asociación de Gobernadores del PAN (GOAN) dio a conocer que no

es posible reabrir más actividades económicas hasta que el descenso en el nivel de

contagios de CAVID-19 lo permita y se den los protocolos sanitarios para hacerlo con

seguridad, ya que de no ser así “sería delicado e irresponsable”.

A través de su cuenta de Twitter los mandatarios estatales panistas anticiparon que

escuchando a los especialistas en salud y asumiendo la autoridad sanitaria que

representan, determinarán lo conducente en sus entidades, según las condiciones

locales, pues la salud y la vida de las personas es primero.

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, se pronunció en contra de la

decisión de reactivar la industria automotriz, pues alertó que ello significa romper con

todas las medidas de salud impuestas para frenar el avance del Covid-19.

Dijo que el regreso de más de 37 mil trabajadores de dicha industria, tanto de las

plantas Volkwagen, Audi y empresas proveedoras, acaba con todas las medidas de la

sana distancia, uso de cubre bocas y el programa Hoy no Circula, que se aplicó en la

emergencia sanitaria.

Solamente el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, dijo tener listo

el protocolo sanitario para la reapertura de la industria automotriz en ese estado, a

partir del 18 de mayo, que abarca las áreas de producción , traslado del personal,

limpieza y servicios médicos. Apuntó que en Aguascalientes el sector automotriz

representa el 19% del PIB estatal, genera 120 mil empleos y produce 700 mil

unidades.

Por su parte al presentar ayer miércoles el plan del Gobierno de México de regreso a

las actividades luego del resguardo de la población por el Covid-19, la Secretaria de

Economía, Graciela Márquez, dijo que el plan tendrá tres etapas y funcionará con un

semáforo que se establecerá por regiones e indicará las actividades que se podrán

realizar de acuerdo al color.

La etapa Uno será la reapertura de los municipios denominados “Esperanza” y esta

prevista para iniciar el 18 de mayo; la etapa dos, del 18 al 31 de mayo, es la

preparación para la reapertura de las actividades productivas como la construcción,

minería y fabricación de equipos de transporte, mientras que la etapa tres arranca el 1

de junio.

Por cierto el presidente de la CANACINTRA, Enoch Castellanos, dijo que la

determinación del gobierno federal de no permitir la actividad en la industria cervecera

provoca que las importaciones de la bebida desplacen a la nacional. Lo que hace que

la cerveza nacional pierda participación en el mercado, mientras que se beneficia a las

que se importan.

Hay mucha inconformidad por la militarización de la seguridad pública, lo que

creo que ha dado pié a que los senadores del PAN estén analizando junto con el

llamado Bloque de Contención del PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, la posible

presentación de una acción de inconstitucionalidad en contra del acuerdo presidencial

que ordenó a las Fuerzas Armadas colaborar con la Guardia Nacional en tareas de

seguridad pública.

Dijo la senadora del Acción Nacional, Guadalupe Murguía Gutiérrez, que por ahora no

hay una decisión, ya que se espera la postura y disposición de los demás grupos

parlamentarios de oposición, pues se requeriría el 33% de integrantes del Senado,

para darle trámite. De no ser por ahí estaríamos explorando cualquier otro medio de

defensa ante éste acuerdo inconstitucional, arbitrario y obscuro, dijo en la conferencia

con diputados y senadores del PAN.

Nos reportan que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico (FADYCS)

de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo el ciclo de

conferencias “DigiFest”, mediante plataforma de Zoom.

Dentro de éste webinar participaron los ex alumnos Joserra Treviño y Genaro Ruiz,

quienes compartiéron sus experiencias personales y laborales en el transcurso de su

carrera como comunicólogos.

Ante más de cien asistentes virtuales el joven Joserra Treviño, expuso la conferencia

“El arte de la realización. La producción de contenido audiovisuales en la era de las

redes” y comentó a cerca de su trayectoria como productor audiovisual con

experiencia en la realización de campañas publicitarias, activaciones BTL, videos

musicales , dirección de cámaras y productor de formatos televisivos.

En la plática se tocaron temas como los elementos visuales de una realización,

composición, cobertura y montaje, además de tips que alimentan a la realización de

trabajos y a seguir adelante en éste ámbito profesional. Y vamos por más, porque a

los universitarios de la UAT no los detiene ningún virus.

