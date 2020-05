NUEVO LAREDO, Tam., 27 de mayo.- La pandemia de Covid-19 ha

desembocado en un desastroso golpe a la economía de los dos Laredos, en la

frontera de Tamaulipas y Texas.

Baja en el cruce de camiones cargueros y empleos, los sectores más

afectados.

Tan sólo en abril pasado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

reportó la pérdida de 1 mil 600 plazas laborales mientras que en Laredo, Texas, se

cuantifican 14 mil los buscadores de empleo.

“En el tema del desempleo no hemos visto problema mayor debido a la

disposición del gobierno federal que continúa solventando los sueldos de aquellas

personas que su trabajo se considera no esencial. Tenemos que encontrar

oportunidades y hacer equipo para poder enfrentar los problemas económicos que

hoy soportamos las economías de los Dos Laredos”, dijo el alcalde neolasredense

Rivas Cuellar en la mesa virtual de trabajo binacional, la semana pasada.

De allí que haya implementado el programa de ‘”Empleo Temporal

Emergente” con capacidad de contratación de más personas, así como en obras

públicas; aunado a los programas de apoyo del gobierno estatal.

En elcomercio internacional, el presidente de la Asociación de Agentes

Aduanales, Edgardo “Gary” Pedraza aseguró que en abril y lo que va de mayo, se

ha perdido el 45 por ciento de operaciones, lo que equivale a 90 mil cruces que

representaría 3 semanas de cierre del puente del Comercio Mundial.

El alcalde de Laredo, Texas, (Mayor) Pete Saenz reporta la caída de la

economía de comercios del centro de Laredo, del 60 al 80 por ciento, como

consecuencia de la restricción de cruces no esenciales para mexicanos con visa de

turista.

JOVENES, LOS MAS AFECTADOS POR PANDEMIA

De acuerdo con las estadísticas de los casos confirmados de Covid-19 en

Nuevo Laredo, las personas que más se infectan son la población productiva entre

25 y 45 años con un alcance del 45%, únicamente el 7% de los pacientes positivos

al virus corresponde a adultos mayores.

“La población que más se infecta es de 25 a 45 años, la que sale a trabajar,

la que se expone mucho. Estas estadísticas destacan que los adultos mayores

están en casa resguardados, se están cuidando”, asegura Jaime Gutiérrez Serrano,

director de Salud Municipal,

El médico mencionó que el 95% de los casos positivos presenta gripa

desapercibida, con síntomas como tos, moco y fiebre por 7 días; los pacientes que

tiene la enfermedad por más de una semana presentan una neumonía-Covid, que

es cuando se inicia tratamiento con anticoagulantes.

“Del 100%, el 95 se cura de forma espontánea con paracetamol, un 3%

requiere tratamiento Covid y un 2% son pacientes que llegan a una tercera semana

de contagio y ya requieren apoyo respiratorio, lamentablemente la mayoría de estos

pacientes mueren”, comentó el doctor.

Otro dato es el porcentaje con respecto al género, siendo los varones el sexo

predominante con un 60%.

La edad no es significativa para contraer el virus, ya que se han presentado

casos de familias donde niños de 11 años resultan positivos y los papás no, o en su

defecto adultos confirmados por Covid-19 y los hijos menores no lo contraen.

“No debemos bajar la guardia, es importante extremar las medidas

preventivas, evitar el saludo de mano, el lavado continuo, uso de gel antibacterial,

cubrebocas, el distanciamiento social, todo ayuda a evitar contraer el virus, ya vimos

que ataca a chicos y adultos, hay que protegernos”, finalizó Gutiérrez Serrano