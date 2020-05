De plano, la Suprerma Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la

Controversia Constitucional contar la 4T que presentó el gobierno del estado de

Tamaulipas en las relación a la atención de los más de 10 mil migrantes varados en

Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo y el Covid -19.

Tamaulipas reclamó la falta de acciones por parte del Gobierno Federal para

hacer frente a la emergencia sanitaria por el COVID-19 a través del flujo migratorio

en la frontera con Estados Unidos.

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, pedía que se tomaran

medidas para instalar controles sanitarios para los migrantes, además de retornar a

sus países de manera inmediata a quienes fueran deportados desde los Estados

Unidos, el país más afectado del mundo por la pandemia.

Señaló que las omisiones en las que ha incurrido el gobierno federal violentan

su soberanía; sin embargo, este argumentó no fue suficiente para que la Suprema

Corte admitiera a trámite la controversia.

En su demanda, el gobierno estatal se quejaba por la presunta “omisión de

cumplir con el compromiso asumido entre México y Estados Unidos, en el sentido

de restringir los viajes interfronterizos de naturaleza no esencial con motivo de la

pandemia del COVID-19”.

Así como la ausencia de políticas, acciones generales y lineamientos sobre

controles sanitarios para las personas migrantes en la frontera con los Estados

Unidos, en el tramo correspondiente a Tamaulipas.

Asimismo, el gobierno tamaulipeco reclamó la omisión de retornar a sus

países de origen a las personas migrantes deportadas por Estados Unidos y que,

como consecuencia de la pandemia del COVID-19, se encuentran en Tamaulipas.

También criticó la falta de acciones, políticas o medidas sanitarias en los albergues

de personas migrantes.

La demanda de Tamaulipas fue desechada de plano por la máxima instancia

judicial del país bajo el argumento de que el control migratorio y las medidas

sanitarias en caso de pandemia son materia federal, y no se advierte en los hechos

que denuncian ninguna invasión en la esfera de competencias del gobierno estatal.

¿Cuál será el siguiente paso del gobernador Francisco García Cabeza de

Vaca?

IMELDA SANMIGUEL.- Resulta que la joven diputada panista por Nuevo

Laredo, Imelda Sanmiguel Sánchez ha estado muy activa en redes sociales, en

estos tiempos de aislamiento.

Y llamó la atención nacional porque es mencionada en la columna Kisko, del

periódico nacional El Universal, del pasado 4 de mayo, en donde Imela comparte la

prerparación de “chochas”, que es la flor de la palma, que abunda en el norte del

país.

He aquí el texto (sic):

Diputada, ahora como influencer

Nos comentan que a la que no le fue tan bien en su incursión como youtuber

fue a la diputada local de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Imelda Sanmiguel Sánchez

(PAN), pues por el confinamiento intentó ponerse creativa y compartir un

“descubrimiento gastronómico” con flores comestibles conocidas como flor de

palma o “chochas”, las cuales son muy populares en la zona centro del estado.

Nos platican que aunque doña Imelda admitió que no le gusta cocinar, las

malas lenguas se le fueron encima; mientras unos se mofaron de que hasta las

tortillas se le habían quemado, hubo quien la quería hacer pasar por #LadyChochas

y le dijo que “ojalá no legisle como cocina”.

A ver si doña Imelda aguanta vara para tan “exquisita” audiencia.

“MOYO”.- Quien no ha parado actividades es el Diputado azul Féliz “Moyo”

García Aguiar quien todos los días realiza recorridos tanto en colonias de Nuevo

Laredo como en los municipios de la Frontera Chica de Tamaulipas, hasta donde

abarca su Distrito, para escuchaer y atendeer necesidades de los ciudadanos

duranrte la contingencia sanitaria.

Pero tamomando las debidas recomendaciones sanitarias.

No podemos dejarlos solos en esta contingencia, posteó ¨Moyo” en su cuenta

de Facebook.

#NoHayTiempoQuePerder #SeguimosAdelante #QuédateEnCasa 🏠

#CuentasConNosotros #TuDiputado

#CuentasConNosotros #TuDiputado🔵⚪️

CONGRESO A DISTANCIA.- La Comisión Permanente del Congreso

realizará sesiones a distancia durante el tiempo que permanezcan vigentes las

medidas de aislamiento, determinadas por las autoridades sanitarias por el COVID19.

Para las sesiones a distancia, la Presidencia de la Mesa Directiva publicará

en la Gaceta el citatorio dirigido a sus integrantes, donde se señale el día, hora y

plataforma digital de comunicación remota por la cual se llevarán a cabo. …Y

PUNTO.

