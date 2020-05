Como un homenaje.

Hablar de una mujer como Sara será referirnos a la mujer no solo mexicana,

quizá latina porque es un nombre casi común, que caracteriza a ésas señoras de

las hay en las ciudades y el campo del país y en el mundo.

Sara para muchos pudiera significar solo un nombre de mujer, por lo que

usted podrá llamar con ese nombre a la mujer que usted admira por el papel que,

no-solo desempeña, sino que representa en la familia, numerosa o no,

medianamente rica, opulenta o de plano, paupérrima.

La historia de esta mí, Sara… dice de una mujer bajita de estatura, tez

morena clara, bonita y hasta preciosa… ahora sin edad y con un acervo cotidiano

grande, de una historia propia envidiable y ejemplar.

Sara al ser una jovencita se casó enamorada de los ojos verdes, la finura

caballerosa y amable del hombre que supo ganarse primero su atención, luego su

simpatía y finalmente el cariño convertido en un amor sólido.

Lamentablemente las trampas sociales en las que ha caído la humanidad, se

hicieron presentes en el alcoholismo del ojiverde esposo, y padre de los hijos de

ambos, sufriendo por la adicción no solo penurias financieras sino los fantasmas

propios de esta enfermedad social.

Las sociedades contemporáneas han tenido que luchar, hasta ahora

infructuosamente con enfermedades como el alcoholismo y la drogadicción que no

solo lastiman familias desde la economía, la desintegración, los valores, etc., y por

desgracia, el número de enfermos sigue alterando las estadísticas.

Negligencias, irresponsabilidades, enfermedades y hasta vivir la propia

muerte de aquellos ojos verdes, piel blanquísima y bigote bien cortado, estatura

regular de Luis, esposo de Sara, parecieran banalidades de la vida de esta pareja

de enamorados mexicana.

Pese a las adversidades financieras de esta familia, Sara aseguró lo básico

con trabajos como lavandera, planchadora, sirvienta, comerciante y como “la

señora que inyecta”, por lo que ella se convirtió en la base de la economía familiar

a la sazón de educar, mantener y conducir la educación de 5 hijos, amén de dos

hermanas y un hermano menores, más la suegra y el “lobo” y la “muñeca”, el

perro y la gata como mascotas.

En Tamaulipas, México y el mundo entero, seguro estoy se ha identificado la

existencia de muchas Saras que en el mejor de los casos, al multiplicarse crece el

número de mujeres que luchan por su cónyuge y la familia entera, intentando

vencer el alcoholismo, o las trampas de la vida para sus vástagos y desde luego,

poseer las renovadas diarias de agallas para, por un lado, mantener la economía

del hogar, sin descuidar la educación de los infantes.

¿Cuántas Saras se cansaron de deambular ofreciendo sus servicios

domésticos? ¿Cuántas vieron una mañana el trabajo institucional que la vida les

deparó como futuro?

La habilidad para inyectar llevó a esta Sara a ingresar como auxiliar de

Enfermería a una dependencia de la Secretaria de Salubridad y Asistencia del

gobierno federal y con tan buena suerte y disposición, que de inmediato inició un

curso formal de auxiliar de enfermería, carrera que abrazó como un firme pilar en

medio de un tornado.

Con este hecho la vida de Sara y su familia empezó a cambiar, no solo porque

mudaron a una dieta diferente, el calzado entonces ya se reparaba y así se evitaba

“conocer el sabor del chicle pisado”; también el vestuario –aún en abonosdistinguió a una nueva familia. Aunque el alcoholismo de Luis seguía con sus

altibajos… menos progresos.

La vida muchas veces parece injusta y la resignación espiritual ante la

muerte, hace eco de la paz interna que se busca, sobre todo en la pérdida del hijo

mayor y de sus padres.

Precisamente en el velorio de la abuela campesina, nuestra Sara enfrentó al

dolor físico que la postró en una silla de ruedas por una hernia entre dos discos de

la columna vertebral, adicionado a la génesis de la diabetes, las arritmias,

taquicardias, infecciones urinarias… en fin, tantas y tantas desesperanzas para los

hijos y sus familias, pero también para sus hermanas, sobrinos y vecinos.

La Sara mujer, hija, hermana, esposa, madre y enfermera hacen suponer a la

madre que se ha entregado a la vida productiva no solo del país, sino que es la

imagen de la mujer defensora social de su propia familia.

El ejemplo de las Saras es el de la mujer que no se sienta a llorar su

desventura; es la mujer enfrentada a su adversidad; es la que no se detiene por

obstáculos; es la mujer que se duele pero no se amedrenta ante la muerte, ¿que

mina su ánimo? Es humana, pero no cobarde.

Si usted conoce a una Sara, admírela, pero por favor no lo haga en silencio,

dígaselo a ella misma, no espere a que la sombra de la muerte ensombrezca la

tranquilidad. No importa no sea su familiar, porque una mujer digna nos dignifica.

Ojalá no hay olvidado decirle a “su Sara” que la ama, que le reconoce su

entrega y si vive, que le haya dado las gracias por lo que a usted le ha enseñado,

vale la pena… No es tarde como regalo no del 10 de mayo, es una bendición para

ella de usted. Aún en una oración.