¡Hola! Te saludo con entusiasmo y te manifiesto mis mejores deseos, tanto a ti como a los seres a quienes

amas y te aman.

En el libro ¿Por qué a mí? (Carrillo, 2012), escribí el texto “Experiencias personales en relación a ´conectar, sanar

las relaciones y dejar ir´”, que hoy, en la vorágine de esta contingencia provocada por el COVID-19, me

permitiré modificar y compartir contigo.

Esta colaboración está basada en el tema “conectar, sanar las relaciones y dejar ir” del libro “Afrontar la

muerte y encontrar esperanza” de la autoría de Christine Longaker.

En más de una ocasión he tenido frente a mí, en sesiones de intervención tanatológica, a individuos a quienes

recientemente les ha fallecido un ser amado, alguien entrañablemente representativo.

Por diversas circunstancias, algunos de ellos no tuvieron la posibilidad de despedirse en vida de ese ser amado

ahora extinto; de hablarle, tocarle, abrazarle, besarle, de expresarle sentidamente su amor.

Suelen ellos comentar, palabras más, palabras menos: “me duele mucho, me lastima muy intensamente su

muerte, su partida, pero me aflige fuertemente el no haberle dicho adiós”.

En este tenor, considero que toman sentido y relevancia las palabras de Marta Bujó, referentes a que las

despedidas son “mucho más un tema de la vida que de la muerte”, anotadas en su texto titulado “No todo es

dolor”.

Imagina, además, la intensidad, la gran fuerza que pueden tomar la ira, el dolor, la tristeza, la desesperación,

la impotencia, el miedo o la angustia, incluso la culpa, si aparte de no haberse despedido de quien falleció,

hubo situaciones que desarmonizaron su relación: enojos, desavenencias, discusiones o desacuerdos por algo

que quizá ahora sea visto como insignificante.

Es por eso que creo que es sumamente importante sanar las relaciones.

Hoy por hoy tenemos una invaluable oportunidad de hacerlo, de aprovechar (si así lo decidimos) este

prolongamiento del tiempo de estar junto a esos seres humanos que nos son tan altamente significativos.

Propiciar el contacto, la proximidad, incluso más emocional que físicamente, si ambos son posibles

¡enhorabuena! En una palabra ¡Procurarnos!

Hacerlo conscientes de que cada persona es diferente, distinta, única y que cada quien toma la decisión del

momento en que desea ejercer su libertad de cambiar.

Tener en cuenta que es posible que él o ella puedan rechazar la propuesta del acercamiento, que se niegue a

perdonar o que llegue a pensar que sus actitudes y conductas corresponden a un castigo hacia determinada

persona por aquello que en el pasado, desde la ira incontenida, se le hubo proferido, tal vez sin intención.

Aun así, sé, por lo que en diversos casos he visto, que el simple acto de intentarlo ayuda sustancialmente a

aliviar el dolor, el coraje, el resentimiento o el remordimiento, curando aquella otrora profunda herida.

Cuando se pospone el momento de realizar las acciones tendientes a sanar lar relaciones con otras personas,

se corre el gran riesgo de que algo irremediable ocurra.

Nadie garantiza para mí ni para mi prójimo el siguiente segundo de vida. Y podemos verlo tácita, tajante e

intensamente ante estos cambios tan impredecibles y a la vez tan súbitos, tan repentinos, tan de fondo.

Sin embargo, pensando optimistamente en que el instante de morir no llegue aún, tengo certeza de que es

sumamente diferente la vida sin ese peso emocional generado por aquello que se tenía pendiente de decir,

de expresar, de hacer (o quizás de dejar de hacer).

En ocasiones, las personas pueden llevar esto a cabo con sus capacidades personales, pero si esto no fuera

posible por alguna razón, la intervención tanatológica es un medio propicio para realizarlo.

Menciona Longaker (1998): “el perdón nos libera”, a lo cual añado que también la expresión saludable de las

emociones nos libra de cargas infructuosas e innecesarias, nos redime y exonera, permitiéndonos vivir más

plenamente, disfrutando de modo agradable y placentero cada día, cada minuto, cada instante.

Esta libertad abre la oportunidad de compartir mejor lo que somos con quienes nos rodean, especialmente

con quienes queremos y amamos.

Recuerda que la vida es capacidad de acción. Evita postergar lo inaplazable.

Actúa: ¡hazlo ya!

Es mi profundo y enorme deseo que el afrontamiento de esta situación desde el cuidado personal y de

nuestros seres amados, nos lleve muy pronto a un distinto estadio, no a volver a lo anterior, porque además

de que eso es imposible, considero y anhelo que todo este conjunto de pérdidas nos llevarán a darnos cuenta

de muchas cosas desde lo esencial, a descubrir algo mucho más allá de lo material y a aprender a ver más allá

de lo evidente, a reconocer en sí y en nuestros prójimos, la imagen y semejanza que somos de Nuestro

Creador.

Me despido con fe y esperanza de que pronto nos reencontraremos.