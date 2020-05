El 22 de julio de 2017, asistimos a unas de las ferias regionales más importantes de

la huasteca potosina, como lo es la que organiza cada año el municipio de

Aquismón, que contaba con una población de 47 mil 423 habitantes, según un

reporte del INEGI 2010.

Ya en la noche de ese sábado, cuando estábamos en la taquilla, advertimos, que

ese día se presentaría el gran cantante venezolano Ricardo Montaner, en el “Teatro

del Pueblo”, quizá con un poco de escepticismo, me dispuse a pagar los cien pesos,

que cobraron para ingresar al recinto ferial.

Para esa hora ya iban y venían, bellas mujeres acompañados de jóvenes apuestos,

ataviados con sombreros, además de familias nativas de Aquismón, Xilitla, Matlapa,

Axtla de Terrazas, Cd. Valles, Tancanhuitz de Santos, Huichihuayán, El Pujal,

Tamazunchale, Tamasopo, Río Verde y por supuesto, visitantes de Tamaulipas.

A unos metros del acceso principal, resaltaban unas enormes letras con la leyenda

de “Aquismón”, donde la gente aprovechaba para sacar infinidad de instantáneas

con sus teléfonos celulares y por lo que aquello, auguraba una tremenda fiesta, en

la que el platillo fuerte era “Ricardo Montaner”.

Recorrimos de lado a lado la feria, en la que había decenas de puestos de comida,

bebidas, zapatos y cintos de piel para caballero, bolsas para dama, locales de

artesanías, exposición ganadera, venta de implementos agrícolas, juegos

mecánicos y en el Teatro del Pueblo, todavía no comenzaba el espectáculo estelar.

La noche era muy cálida, por lo que muchos se refrescaron con su cerveza

preferida, paletas de sabores y aguas frescas, lo que llamó la atención fue que en

las inmediaciones del foro, estaba la alcaldesa de Aquismón, Yolanda Josefina

Cepeda Echavarría, altos funcionarios y familias pudientes de la región.

Alrededor de las 11 p.m., inició la presentación de Ricardo Montaner (Nac:

08/Sep/1957), en la que repasó su cancionero de melodías como “Me va a extrañar”,

“Tan enamorados”, “La cima del cielo”, “Será” y “Bésame la boca”, cuyo tema es de

culto y seguro que los oyentes de esa velada, nos enamoramos una vez más.

Unas 5 mil personas corearon y tararearon todas las canciones del nacido en

Argentina, pero que hoy es ciudadano venezolano, unos estaban de pie (los

hombres cargaban a las mujeres, en los hombros), y otros, tuvieron la oportunidad

de sentarse, en un largo graderío situado en un extremo del foro.

Aunque Montaner rebasa las 6 décadas de existencia, el concierto que ofreció fue

en vivo, proyectando él, con su potente voz, una jovialidad y una energía

interminable, que contagiaron al público allí reunido, en que el hizo gala de su

repertorio musical, acompañado de coros, ballet, luces y sonido en lo alto del foro.

Cerca de hora y media que duró el excelente concierto, fue suficiente para que la

gente quedará atrapada con la magia del popular cantante, que lo mismo sonreía,

hablaba, gritaba, brincaba y bailaba, y hasta un silente dron con cámara integrada,

siguió los pasos del artista, sus movimientos e incluso el aparato recorrió el graderío.

En el “Pueblo Magico” de Aquismón (2,217 residentes), los turistas pueden paladear

nieves artesanales, de sabor de yaka, maracuyá, liche, queso y café & almendras,

también hay recorridos programados a la “Cascada de Tamul”, el “Sótano de las

Golondrinas”, las “Cuevas de Mantetzulel” y el “Balneario de Tambaque”.

Casi al finalizar el show el cantante contó al auditorio, “cuando principié mi vida

artística, solamente pensaba en enriquecerme, ganarme a la gente, complacer a la

gente, mi vida pasó así muchos años; hoy me doy cuenta de que tengo una familia

hermosa, un hogar estable y bienes materiales, pero sentía que me faltaba algo”.

“Ese algo, era el Creador” prosiguió Ricardo Montaner, “hasta que un día tuve un

problema familiar, entré en depresión, entonces decidí cantar con el corazón para

agradar al Altísimo; por esa razón, formo parte de una cadena de ayuda

internacional en favor de Venezuela y para ustedes va, La Gloria de Dios”, concluyó.

