Después de muchos jaloneos y tironeos por fin el Presidente de la República, Andrés

Manuel López Obrador, aceptó reunirse con un bloque gobernadores de los estados

de Tamaulipas, Durango, Nuevo León, Coahuila y Michoacán, para revisar las

fórmulas del Pacto Fiscal, los que le urgieron instalar una mesa de trabajo en ésta

misma semana para fijar las reglas del diálogo. Para nosotros la pionera en ésta lucha

ha sido la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN).

El cambio de la cerrada actitud que por meses mantuvo el Ejecutivo

Federal que nada más escuchaba a los gobernadores de la GOAN, pero no aceptaba

reunirse con ellos para la actualización del Pacto Fiscal cuya vigencia anda ya sobre

los 40 años, mucho ha tenido que ver el que los mandatarios estatales

hayan expresado su intención de acudir en controversia constitucional ante la

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para impugnar la Ley de

Coordinación Fiscal y modificar la actual fórmula con la cual se regresa a sus

entidades lo recaudado por concepto de impuestos, en una proporción de 80-20.

Parece que la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN)

le tomó la palabra al Presidente Andrés Manuel López Obrador, para reunirse a

actualizar las fórmulas del Pacto Fiscal, encuentro en cual no habrá vencedor ni

vendido, pero si es de esperarse que el pueblo salga beneficiado con un aumento

importante en el monto de las participaciones que otorga la Federación a los

Gobiernos de los Estados, ya que el porcentaje actualmente vigente

resulta insuficiente para las necesidades de los municipios y es necesaria su

actualización para garantizar equidad, crecimiento y desarrollo.

Muy a su personal estilo de enfrentar los problemas el Presidente López Obrador se

dijo de acuerdo en discutir el tema, pero pidió a las entidades “apretarse el cinturón” y

ser austeros, para tener recursos.

Otra buena noticia, es que el Juez Primero de Distrito Especializado en

Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones concedió siete

suspensiones definitivas a más de una docena de empresas que tramitaron amparos

del Cenace, que bloqueaba energías limpias.

De hecho el Juez Federal frenó indefinidamente la entrada en vigor del acuerdo del

Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y que impedía el acceso de nuevas

plantas de energías renovables al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Así las cosas el acuerdo permanecerá sin vigencia hasta que el juez resuelva los

amparos, salvo que el CENACE decida impugnar, como afirmó la semana pasada.

De ser así el Tribunal Colegiado será el encargado de resolver si mantendrá o no

vigentes las suspensiones definitivas ahora concedidas por el juez.

Aunque la CENACE impugne las suspensiones definitivas, éste lunes el Juez

Segundo de Distrito en la materia, concedió seis nuevas suspensiones provisionales

a igual número de empresas que impugnaron el acuerdo.

Por cierto el director general de la CFE, Manuel Bartlett, reviró lo dicho por la

CONCAMIN, respecto a la presunta pretención del Estado por recuperar el monopolio

de la generación eléctrica. “De ninguna manera se intenta recuperar el carácter

monopólico de la CFE a costa de las energías renovables y en perjuicio de los

mexicanos”, remarcó.

El sábado la confederación de industriales lanzó un comunicado en el que acusó a

Bartlett Díaz de mentir, en medio del conflicto por la nueva política eléctrica del

gobierno que restringe la generación privada de energías renovables.

Por su parte la CFE refutó lo dicho por la CONCAMIN y señaló que sus argumentos

son “afirmaciones falsas e irresponsables que tergiversan la realidad que vive

nuestro país en materia de energía y el funcionamiento de su sistema eléctrico.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) después de estar en la

cúspide como instituto político, que había cobrado una fuerza política increíble en

poco tiempo, de repente se vino abajo porque “las tribus” estaban en guerra y todos

los días andaban de las greñas, obviamente por el reparto del pastel; lo único que

dejaron de éste partido fueron las siglas.

Es el mismo caminito que ahora esta siguiendo el Movimiento de Regeneración

Nacional ó MORENA, que patentó López Obrador ante el INE. Entre los morenos se

andan matando solos por la dirigencia nacional del partido y bajar de la silla a la

famosa Yedickol Polevnsky, a sus detractores les costó un huevo, porque la gran

dama es grande para éstas lides.

Pero como todavía respira por la herida, su sucesor, el nuevo dirigente Alfonso

Ramírez Cuéllar, la quiere hacer polvo y como se estila en estos casos le mandó

hacer una auditoria interna a su gestión, para que rinda cuentas de todos los gastos y

pagos que hizo durante los tres años de su gestión, del 2017 a enero del 2020.

Acciones con las que obviamente el partido va perdiendo fuerza, como sucedió con el

PRD.

Por cierto la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de

Derechos Humanos en el Senado, rechazó la propuesta de MORENA enfocada a

desaparecer el fideicomiso que sostiene el Mecanismo de Protección a Defensores

de Derechos Humanos y Periodistas.

La legisladora panista en conferencia de prensa virtual acusó que “desaparecer el

fideicomiso, cuyo objetivo es la protección de los defensores de los derechos

humanos y periodistas, pone en peligro miles de vidas, que se ven amenazadas por

grupos criminales”. Lo bueno es que a la CT ya se la llevó la chingada

con la Pandemia del coronavirus (COVID-19), porque de ésta cama no se levanta.

Concluyó con gran éxito la Primera Jornada de Conferencias a Distancia que se

llevó a cabo del 18 al 22 de mayo y que organizó la Facultad de Derecho y Ciencias

Sociales Victoria (FDCSV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a

través del Club de Técnicas de Litigación Oral.

El ciclo de ponencia inició con la Dra. Teresa de Jesús Camargo Sánchez, catedrática

de ésta Facultad y Directora de Quejas y Recomendaciones de la Defensoría de los

Derechos de los Universitarios de la UAT, quién ofreció el tema “La introducción al

sistema de justicia penal”.

La Dra. Camargo Sánchez es licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad

Autónoma de Nuevo León; Master en Impartición de Justicia y Derecho Penal y

Doctorado en Derecho por la UAT.

El cierre de ésta primera jornada de conferencias por las plataformas virtuales estuvo

a cargo del Lic. Guillermo Mendoza Medina, con el tema “La mediación, otra forma de

hacer justicia”, que fue impartida en dos sesiones.

Por cierto la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR) de la

Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ofrece a los egresados de bachillerato, la

oportunidad de realizar sus estudios de nivel superior en la carrera de Ingeniero en

Electrónica. El programa educativo está avalado y acreditado por organismos

externos y cuenta con instalaciones, equipamiento e infraestructura a la vanguardia

en la formación de los profesionistas, bien.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx