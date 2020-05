Matamoros, Tamaulipas, 23 de Mayo de 2020.- Este sábado las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno retornaron a las familias residentes y ciudadanas del estado de Texas, que incumplieron con las medidas sanitarias dispuestas para frenar los contagios de coronavirus en Matamoros, entre ellas, por no

respetar la sana distancia y no portar cubrebocas.

La inmensa mayoría de los conductores de vehículos que fueron retornados a su país fue

porque transportaban familias completas, y en estos momentos se implementa la fase 3 que

incluye la sana distancia, estableciendo que solamente pueden viajar dos personas por unidad,

es decir, el chofer y una persona en el asiento trasero.

Jorge Mora Solalinde, director de Tránsito y Vialidad informó que los automovilistas entendieron

bien la situación de contingencia que se presenta en Matamoros y el interés del gobierno

municipal de salvaguardar la salud de los ciudadanos.

El Presidente Municipal, Mario Alberto López Hernández ha insistido en que el COVID-19

solamente se detendrá al cumplirse el aislamiento social, la sana distancia y menor movilidad.

Y en el caso de las personas que fueron retornadas hoy en los distintos puentes internacionales,

la inmensa mayoría de ellas manifestó que cruzaban a Matamoros para visitar a sus familiares y

algunos otros venían de compras, situaciones que no son esenciales.

Mora Solalinde explicó que este operativo que incluirá a partir del próximo lunes el programa

“Doble no circula”, se realizará permanentemente, hasta en tanto no disminuyan los casos de

coronavirus en Matamoros.

En el operativo participan: la Policía Federal, la Policía Estatal Acreditable, Tránsito y Vialidad,

así como también la Tercera Jurisdicción Sanitaria y la COEPRIS, que desde el inicio de la

pandemia han sumado esfuerzos en las acciones encaminadas a frenar los contagios de

coronavirus.

En las primeras tres horas del operativo, fueron retornadas al lado americano más de 70

conductores que incumplían las medidas sanitarias, principalmente que no respetaban la

cantidad de personas autorizadas por vehículo y que no tenían actividad esencial por realizar en

esta ciudad.