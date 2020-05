Las cifras de actualizan diariamente, desgraciadamente en sentido

ascendente de contagiados con el Coronavirus.

Hasta la tarde de este jueves, se anotaban 82 casos positivos, 25

sospechosos, recuperados 30 y, lamentablmente, 11 fallecidos.

De alli que el Comité de Salud Municipal, presidido por el alcalde Enrique

rivas Cuellar giró instrucciones al director de Tránsito y Vialidad, Mauricio Martínez

Monroy, para reforzar la vigilancia en las calles debido a que este viernesa es el

pago de quincena y evitar aglomeración de personas que pueda provocar más

casos de Coronavirus en la ciudad.

“El mensaje sigue siendo muy claro: quédate en casa, no salgas, están

incrementando de manera desproporcionada los casos positivos, pero lo más

alarmante son los decesos y eso nos obliga como autoridades a poner filtros,

inspecciones de Tránsito y Vialidad”, sentenció el munícipe.

Insistió en que por este motivo se decidió la medida. “Habrá mucha vigilancia

porque queremos evitar que esta movilidad vaya a generar mayor cantidad de gente

que se infecte con el virus Covid-19”.

El Presidente citó que en Nuevo Laredo se registra una tasa de mortalidad

de arriba del 12 por ciento y las acciones que implementa el gobierno municipal

buscan salvar la vida de las y los neolaredenses y evitar que la situación se agrave.

A la par, Fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno, reforzaron

acciones para vigilar que la ciudadanía se concientice y cumpla con el ‘Doble Hoy

no Circula’, con el fin de disminuir la movilidad de personas y evitar un aumento de

contagios por Covid-19.

Hasta el 6 de mayo se notificó a 55 conductores, de los cuales 24 sus

vehículos no tenían placas, también se hizo la recomendación del uso del

cubrebocas y sana distancia a 56 autobuses y 47 taxis».

El capitán Pedro Rosales de la Policía Estatal Acreditable (PEA), reportó que

cuentan con seis filtros instalados en diversos puntos de la ciudad.

«Los filtros operan diariamente de 9 de la mañana a 4 de la tarde y otros de

9 a 6, hemos visto que el 90 por ciento de la población ya respeta que sólo vayan

dos pasajeros por vehículo», señaló.

Ambos cuerpos de seguridad continúan con el perifoneo, vigilancia en

centros comerciales y patrullaje para inspeccionar el cumplimiento de las

recomendaciones de salud.

Estos días siguen siendo críticos.

AMLO Y TRUMP.- Verónica Juárez Piña advirtió que en México aún no hay

condiciones para romper la cuarentena y reabrir actividades; hacerlo es ceder a las

presiones del presidente estadunidense, Donald Trump, que presionó para reactivar

la industria automotriz y la minería.

Retomar actividades cuando está inmerso en el pico de la pandemia, sin oír

a los gobiernos de los estados y sin pruebas para conocer la dimensión de la

enfermedad, pondrá en más en riesgo a la población.

Diputados de oposición consideraron que aún no hay condiciones para

levantar la cuarentena debido a que todavía estamos en pleno pico de la pandemia

del coronavirus, por lo que dijeron que con esta decisión de las autoridades

federales se pone en mayor riesgo a la población.

Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) cuestionó el regreso de lo que las

autoridades han denominado como «la nueva normalidad», debido a que no se tiene

un diagnóstico real de la pandemia en el país.

Para los legisladores del PRD, encabezados por su coordinadora Verónica

Juárez Piña, la preocupación es mayor porque está claro que el Gobierno federal

está maquillando información, de tal manera que no se sabe con certeza cuales son

las cifras de la pandemia, cuántas personas han fallecido por Covid-19 y cuál es el

riesgo real que enfrentan las personas.

FALLECIMIENTO.- Falleció Emigdio Moreno Cossío, padre del presidente

nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

De acuerdo a fuentes priistas, el señor llevaba muchos años delicado de

salud y su muerte no tiene relación alguna con el Covid-19.

Políticos y secretarios de Estado expresaron sus condolencias al líder tricolor

mediante Twitter, tal es el caso de Dulce María Sauri; el presidente del CEN de

Acción Nacional, Marko Cortés; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez

Cordero; el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad; el secretario de Relaciones

Exteriores Marcelo Ebrard, entre otros. …Y PUNTO.

