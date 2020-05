Muchos ya no aguantan un día más, las condiciones de la cuarentena han

cambiado el entorno social, en lo económico y político, desde luego que las

visiones en cada punto del país, son distintas. Las economías fronterizas muy

seguramente serán arrastradas por una demanda desorbitante del consumo

por parte de los Estados Unidos, el turismo llegará de nueva cuenta a la

Rivera Maya, y los destinos turísticos estarán repletos de turistas de todo el

mundo, a pesar de la delicadeza de la economía mundial.

La realidad de México cambio, dio un giro de 180 grados, primero los

mexicanos nos dimos cuenta, que el populismo no es la mejor vía de

gobierno, que ser un superhéroe tampoco lo es, y que la gobernanza se

pierde cuando la comida empieza a escasear, y que los acuerdos políticos se

rompen, cuando no hay acuerdos económicos.

El presidente de la república, viaja en sentido contrario, el día 8 de mayo,

atacó a los médicos del país, de rateros no los bajó, cuando los trabajadores

de la salud, son el escudo protector número 1 en la contingencia sanitaria.

Pero como suele ser el presidente, cuando no asume su responsabilidad,

ataca y ataca, muestra de su incapacidad para dar soluciones.

Cuando el presidente, anuncie del regreso a la Nueva Normalidad, porque no

se le puede llamar de otra manera, los contagios en Tamaulipas habrán

superado los 1000, en el país, se habrán perdidos más de 1 millón de

empleos y muchas empresas estarán en bancarrota; pero eso sí, el SAT, el

IMSS y el INFONAVIT, estarán como inquisidores tras los deudores en apuros.

Las familias aún en esta crisis, tienen esperanza, el nuevo reencuentro

cambiará la vida cotidiana de las regiones, nunca Matamoros volverá a ser el

mismo, Nuevo Laredo, la capital Victoria y la zona conurbada de Tampico.

Todas esas regiones están en medio de una crisis económica y de salud,

mientras el gobernador Cabeza de Vaca, realiza acciones para reactivar la economía en la entidad, solo porque pareciera que para el gobierno de la 4T, Tamaulipas no está en el mapa nacional.

Los alcaldes como Maki Ortiz de Reynosa, se han puesto a la orden del día,

con acciones encaminada a enderezar el duro golpe económico, para las

ciudades, sobre todo en la generación de empleos. Donde estará el mayor

reto de todos los munícipes del país.

Ortiz Domínguez, ha sido reconocida por sus homólogos, por las

acciones hechas a favor de la población y de la reactivación económica de la

ciudad más grande de Tamaulipas.

El plan de contingencia de 60 millones de pesos, destinados a contrarrestar

los estragos del covid-19, han permitido que la ciudad, tenga menos casos de

positivos de la epidemia, a pesar de ser la ciudad con más población de todo

el estado, y las familias vulnerables desde un inicio, han recibido de la

autoridad municipal, incentivos en alimentación y recursos, hecho que ha

mitigado y puesto en cuarentena efectiva a muchas familias de escasos

recursos.

En nuestra entidad, la curva de contagio aún no da respuesta, y seguirán las

medidas sanitarias, el ciclo escolar ya concluirá de manera virtual, y el

turismo y la reactivación económica, comenzarán a fluir de manera paulatina.

Con acciones concretas en todos los rubros.

Al tiempo.