Cd. Victoria, Tamaulipas, 20 de Mayo de 2020.-El Consejero Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) Juan José G. Ramos Charre refirió a manera de reflexión que como autoridad electoral, reconoce en los

medios de comunicación la libertad de expresión en el debate público.

“Resaltar el enorme papel que los medios de comunicación tienen en la generación de un

curso que nos permita contrarrestar el odio, la discriminación y la violencia política contras

las mujeres, por lo que se requiere avanzar en una sociedad más pacífica”, dijo el

Consejero Presidente en esta tercera mesa de diálogos realizada por la Comisión de

Igualdad de Género que preside la Consejera Nohemí Argüello Sosa, misma que fuera

trasmitida por las redes sociales y el canal de YouTube del Instituto.

El Consejero Presidente del IETAM, se congratuló que esta mesa de diálogos se realizó

desde un enfoque de cada uno de los participantes, siempre atendiendo la labor

periodística en los diversos medios de comunicación en el estado.

La moderadora de este panel, la Consejera Nohemí Argüello Sosa, a manera de

introducción sobre el tema, refirió que la equidad en la contienda en las campañas

electorales como lo es la cobertura y el contenido de las opiniones de los diversos

comunicadores, existe diferencia en los espacios de comunicación

En ese sentido, dijo, que de acuerdo a recientes estudios, se ha registrado inequidad en

la contienda porque el porcentaje de notas que son dedicadas a las mujeres a diferencia

de los candidatos, el número de publicaciones es mucho menor.

En esta mesa de diálogos denominada “Libertad de Expresión ante la reforma sobre

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”, se contó con la participación

de destacados comunicadores, como Cristina Gómez Chavira Leticia Santoyo Caamal,

Primitivo López Herrera y Francisco Castellanos Hernández.

En esta dinámica de participaciones y luego de que dieran a conocer los datos

curriculares de cada uno de los invitados, el comunicólogo y locutor de la ciudad de

Matamoros, Tamaulipas, Francisco Xavier Castellanos Hernández, señalo que la

participación de las mujeres en la vida política se va dando de manera gradual, pero dijo,

falta consolidarnos y este paso lo deben de hacer los medios de comunicación.

Por su parte, la doctora Leticia Santoyo Caamal, catedrática universitaria y columnista de

diversos medios en Ciudad Victoria, señalo sobre un pequeño estudio que se realizó

sobre la presencia de las mujeres como precandidatas en las campañas políticas del

2018, la figura de las damas fue nula, pero no únicamente en Tamaulipas, sino que

sucedía algo parecido en otras entidades, de acuerdo a diversos estudios aportados en

ese año, refirió la Doctora Santoyo Caamal.

Primitivo López Herrera, licenciado y especialista en medios audiovisuales en la ciudad

de Nuevo Laredo, Tamaulipas, opinó que existe una simulación de la participación de la

mujeres en los puestos públicos, pues ellas, dijo, tienen la capacidad y preparación

académica pero no les dan la oportunidad, por lo que destacó que falta mucho por hacer

y este decreto va servir para hacer un buen papel en su desempeño.

Este encuentro trasmitido en vivo por redes sociales y la página de YouTube del Instituto,

la licenciada en Ciencias de la Comunicación en la Ciudad de Tampico, Tamaulipas,

Cristina Gómez Chavira, argumentó la importancia de esta reforma, mencionando que los

medios de comunicación deben dar seguimiento, pues dijo, existe mucho

desconocimiento sobre este tema.

En este encuentro virtual, se presentaron planteamientos y retos del ejercicio de la

libertad de expresión, presentando cada uno de ellos diversas acciones que se pueden

llevar a cabo desde los medios de comunicación.

La doctora Leticia Santoyo mencionó que son los propios comunicadores quienes de

alguna manera no le dan la cobertura adecuada, y por lo tanto, no se da la visibilidad de

las mujeres en los diversos medios informativos.

Sobre este tema, Primitivo López, señaló que es responsabilidad de los partidos políticos

respetar la equidad de género, pero de igual forma de los propios medios de

comunicación.

En tu turno, Cristina Gómez, argumento que es responsabilidad de todos aportar para que

estas reformas se puedan aplicar y no terminen convertidas en un rosario de buenas

intenciones como ha pasado con otras leyes, por lo que se debe contribuir su difusión y

sumar esfuerzos en campañas de difusión y cambiar las forma tan arraigadas de pensar y

frenar esas conductas misóginas de descalificación.

Finalmente, esta tercera mesa de diálogos que realizó la Comisión de Igualdad de Género

que preside la Consejera Argüello Sosa, cerro con la una ronda final sobre comentarios y

conclusiones de cada uno de los participantes sobre la prevención y atención de la

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.