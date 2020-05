Cd. Victoria, Tamaulipas, 31 de Mayo de 2020.- Una de las recomendaciones que se hacen para aprovechar el confinamiento debido a la pandemia COVID-19, es acercarse a conocer más de la naturaleza y las especies que nos rodean, para contribuir a su conservación.

En este sentido, el Director del Instituto de Ecología Aplicada (IEA) de la Universidad

Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dr. Arturo Mora Olivo, opinó que esta manera de pasar el

tiempo en casa, contribuye a conocer y proteger la naturaleza.

En entrevista, el biólogo experto en botánica, recomendó en esta etapa de

confinamiento, en que la gente está aburrida, frente a la computadora o al televisor, salir a su

espacio natural.

“Si lo tienen o al corredor de su departamento donde tengan sus plantas y sus macetas

o si tienen algún jardín es mucho mejor”,

“Y sí, podemos hacer muchas cosas, una de ellas es convivir con la naturaleza que

nos rodea, y estar más en contacto con el medioambiente. Conocer el entorno, darnos cuenta

de la biodiversidad que tenemos”, destacó.

“Otra de las cosas que podemos hacer es ayudar a la naturaleza, por ejemplo: podemos

poner bebederos para las aves que llegan a nuestro jardín, ya de por si las flores son algo

natural para que sirvan de alimento a las aves, pero si no tenemos suficientes flores en este

momento, podemos poner bebederos para los colibríes o para las abejas”, dijo.

Recomendó también sembrar flores para las especies migratorias, como la mariposa

monarca.

Sostuvo que además de ayudar a la naturaleza, el tiempo de confinamiento nos puede

servir para ayudarnos a nosotros mismos, cultivando nuestros alimentos.

“Sin pesticidas y sin tener que salir a comprar al supermercado, cultivando verduras,

árboles frutales, plantas que van a ser de beneficio, hay hortalizas que se pueden sembrar en

macetas”, dijo.

“Y si no tienen suelo, existe algo que se llama Hidroponia, se pueden poner nutrientes,

que se pueden encargar en línea y se pueden poner en el agua, cultivar zanahorias, tomate y

otras plantas. Entonces se pueden aprender cosas positivas durante esta cuarentena”.

Agregó que durante todo el año tenemos especies migratorias que viajan largas

distancias como la mariposa monarca, y algunas aves o insectos.

“Pero tenemos especies que están todo el tiempo en nuestro entorno, aunque no sea

una fecha especial de migración de especies, como la mariposa monarca, tenemos más

mariposas, otras especies locales que necesitan ese alimento”.

“Las especies van a buscar el alimento, si usted quiere ver aves, mariposas, abejas, y

contribuir a la producción de miel, entonces ponga plantas que sirvan para eso. Las plantas

que producen flores tubulares están adaptadas para el pico de los colibríes, también algunas

mariposas necesitan ciertos tipos de flores, entonces va a llegar mucha diversidad biológica

si tiene plantas”.

“Y si hay árboles con mayor razón vamos a ver aves que pueden anidar en las ramas

o en época de frutos, desde que entra la primavera, podemos ver especies que se acercan para

consumir los frutos y las semillas”, puntualizó.