Los gobernadores de los estados de Michoacán, Coahuila, Nuevo León, Durango,

Jalisco, Colima y Tamaulipas, fijaron el viernes su posición frente al Gobierno

Federal y pusieron en claro en voz del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles

Conejo, que no están buscando su separación de la Federación, como trascendió

semanas atrás.

Categórico Aureoles Conejo dijo que el rechazo al semáforo epidemiológico de la

Federación para el arranque de la “nueva normalidad” y la reiterada propuesta de la

revisión del Pacto Fiscal, no lo hacen con “ánimos separatistas”; remarcó que buscan

el diálogo para llegar a un nuevo acuerdo en la distribución de los recursos públicos

entre la Federación y los Estados.

El mandatario estatal de los michoacanos apuntó que en la actualidad no

hay equidad en la distribución de los recursos públicos, ya que la Federación de cada

peso que ingresa al país se queda con el 80% y solo reparte el 20 por ciento restante

entre los Estados.

Muy dueño de si mismo y firme en sus conceptos, Silvano Aureoles remarcó que “lo

que queremos es diálogo y respeto a las entidades, el principio de equidad en la

distribución de la Hacienda pública que remarcó “hoy no sucede, porque el Gobierno

Federal se queda con el 80 por ciento de los recursos y distribuye el 20 por ciento

restante entre los estados y municipios, cuando a los estados se les dejan una gran

cantidad de responsabilidades sin dinero”.

“Lo que queremos es respeto a lo que establece la Constitución General de la

República y los Estados, y si, en la Hacienda pública requerimos una revisión para un

nuevo acuerdo en la distribución de los recurso públicos”, apuntó Aureoles Conejo.

Por último reiteró que “lo que queremos es arreglar eso, es un acuerdo, no hay

ningún ánimo separatista, nadie ha planteado separarse de la Unión”, remarcó.

Vaya sorpresa que han dado las autoridades de Salud y del Estado, ya que

cuando ya íbamos de salida de la emergencia sanitaria, el Gobierno de Tamaulipas anunció su ampliación del 1 de junio hasta el 15 de julio, ello ante el elevado riesgo de contagio que existe en la entidad del virus

COVID-19.

Conforme al nuevo acuerdo continuarán llevándose a cabo las actividades esenciales,

mientras que las consideradas no esenciales tendrán una apertura gradual y

responsable, regulada por la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del

Estado.

En el comunicado oficial establecen que el Comité Estatal para la Seguridad en Salud,

en la sesión de pasado 27 de mayo determinó que no es propicio reanudar actividades

económicas y gubernamentales al 100 por ciento.

El Acuerdo publicado el viernes por la tarde en el Periódico

Oficial del Estado, establece que se deberán atender las medidas de seguridad en

materia sanitaria para hacer frente a la “nueva realidad” con convivencia segura.

Quedó asentado también que se amplía del 1 al 15 de junio del presente año la

licencia laboral con goce de sueldo a los servidores públicos de las dependencias y

entidades de la Administración Pública Estatal, que sean mayores de 60 años de edad, se encuentren en período de embarazo o lactancia, sean madres de familia con hijos menores de los 12 años de edad, que

cuenten con alguna discapacidad ó padezcan de alguna enfermedad crónica no

transmisible.

El resto de los trabajadores gubernamentales continuarán desempeñando sus

actividades desde su casa y retornarán a trabajar también el 15 de junio y todas las

dependencias y entidades de la Administración deberán adoptar todas las medidas

necesarias para prevenir, evitar y contener la propagación del COVID-19, referidas en

los criterios y lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud de Tamaulipas.

Hacen hincapié en que toda persona en territorio tamaulipeco deberá observar las

medidas recomendadas por las autoridades de Salud, como el lavado de manos

frecuente; las personas al estornudar o toser deberán aplicar la etiqueta respiratoria

(cubriendo nariz y boca con un paño desechable o con el antebrazo); no saludar de

beso, de mano o abrazo; mantener todas las medidas de sana distancia

recomendadas por las Secretarías de Salud, tanto Federal como del Estado.

También el uso obligatorio de mascarillas o cubrebocas para todas las personas que

se encuentren en cualquier espacio público, como la vía pública, edificios públicos o

transporte público y el programa del doble no circula.

Todos los mexicanos que están presos en el extranjero, que no son muchos pero si

son importantes, tiene tiempo de estar pidiendo su extradición a México, que es su

país, pero las autoridades judiciales han rechazado su petición, entre ellos el ex

gobernador de Tamaulipas Tomás Yárriangton Ruvalcaba.

Pero el reverso de la medalla es el empresario Alonso Ancira Elizondo que es el propietario de la fundidora Altos Hornos de México y es acusado por la justicia mexicana de los delitos de lavado de dinero,

cohecho y fraude, el que está pidiendo a la justicia española que no conceda su

extradición a México la que supuestamente ya fue aprobada, pero el magnate

mexicano no quiere asegurando su defensa que en su país “sufre de una persecución

política”.

Vaya reacción que ha desatado en Estados Unidos, particularmente en el estado de

Minnesota, en donde un policía blanco, Derek Chauvin, supuestamente mató con la

rodilla en el cuello a un negro de nombre George Floyd, habiendo sido arrestado el

oficial norteamericano, mientras que las manifestaciones de norteamericanos

enfadados por el proceder del policía blanco, se están dando por todo lados.

A ésta oficial le va a ir mal, ya que hasta el ex presidente Barak Obama

está protestando “ese tipo de casos no deberían ser normales en Estados Unidos en

2020”, dijo.

Por cierto como parte de los trabajos programados en la semana de conferencias

virtuales “COVID-19 y Entidades Cardiometabólicas”, organizada por la Facultad de

Medicina de Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), se presentó

la ponencia “Enfermedad Tiroidea y COVID-19”.

La conferencia por la plataforma Zoom fue dictada por el Endocrinólogo e Internista

de _Bucaramanga, Colombia, Dr. Rafael Castellanos Bueno, quien abordó las

dificultades y cuidados, que los expertos en tratar enfermedad tiroidea, deben tener en

cuenta durante la época de pandemia por COVID-19.

Entre otros conceptos, Castellanos Bueno, explicó que la enfermedad COVID tiene

que ver con los receptores AC2 que están en órganos como el estómago, intestino

delgado, colon, recto, vaso, hígado, piel, pulmón y otros.

Dijo que registros de pacientes con falla pulmonar presentaron trombos propios del

pulmón. “probablemente como hay receptores de pericitos a nivel del ojo y de la piel,

probablemente los pericitos que también envuelven la parte vascular de los vasos

quizás sea uno de los causantes”. Que interesante.

