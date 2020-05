Cd. Victoria, Tamulipas, 13 de Mayo de 2020.- La entrega de estímulos por 30 y 40 años de servicio se realizará en los Centros Regionales de Educación del Estado, (CREDES), localizados en las distintas regiones de la entidad, dijo el Secretario General de la Sección 30 del SNTE, al resaltar que los maestros esperan que la contingencia de salud ocasionada por el COVID-19, no merme la respuesta salarial de este año, aunque la prioridad es la

salud de las niñas niños, jóvenes y población en general del país.

José Rigoberto Guevara Vázquez, señala que siguiendo los protocolos que establecen las autoridades

de salud el responsable de estas oficinas y el secretario de Organización de cada región, harán la

entrega de los estímulos correspondientes a los maestros.

Por abecedario, a una hora determinada a cada maestro se le hará la entrega de sus estímulos,

evitando las aglomeraciones, pero cumpliendo con el compromiso establecido con el magisterio se

hará entrega de estos beneficios correspondientes a este año, al tiempo que extendió una

felicitación a los maestros por su día y a los que recibirán este tipo de beneficios, que a pesar de la

contingencia, se entregan por parte de la administración estatal.

Señaló que existe una mesa de negociación aun cuando las condiciones no son las mismas de otros

años y lo primordial es la salud de los mexicanos y tamaulipecos.

“Los invito y convoco a mis compañeros los trabajadores de la educación a que esperemos el

momento de la respuesta salarial, estuvimos en una mesa de negociación acompañando al Mtro.

Alfonso Cepeda Salas, hace un tiempo, y bueno, estaremos pendientes de ese pliego que se entregó

en tiempo y forma a la Secretaria de Educación Pública”, dijo.

Aseguró que este jueves sostendrán una reunión de trabajo por videoconferencia con el líder del

magisterio a nivel nacional y es ahí en donde se esperan las indicaciones en el sentido de las

negociaciones y su avance, pero reiteró, “habrá que esperar y estar al tanto porque las condiciones

no son las mismas que se tenían en otros años para dar una respuesta aunque esperemos que sea

la mejor y más positiva para los maestros”.