Ciudad Victoria Tamaulipas, a 25 de mayo de 2020.- «Afortunadamente me encuentro bien de salud, no he sido contagiado de COVID-19 y agradezco profundamente las muestras de preocupación de muchos tamaulipecos

amigos», declaró el Senador de la República por MORENA Américo Villarreal Anaya.

Así mismo, hizo referencia de que, en su formación de médico con especialidad en Medicina Interna y Cardiología, ha seguido atentamente los avances en el conocimiento de prevención y tratamiento del COVID-19 las cuales no ha dejado de atender.

“Son falsas y alarmistas las versiones sobre mi persona que dicen que estoy contagiado por el COVID-19 y al respecto, publique en mis redes sociales un video en el que agradezco las muestras de afecto y preocupación de ciudadanos que han preguntado por mi estado de salud”, subrayó.

“Estoy bien y con mi familia, sigo trabajando desde mis oficinas y reitero mi compromiso con la ciudadanía de mantenerla informada de mis actividades a través de los medios de comunicación y de mis redes sociales, y aprovecho para expresar mi gratitud por la preocupación de muchas personas sobre mi estado de salud”,

concluyó.

La versión de su posible contagio de coronavirus surgió de que un colaborador muy cercano en el Senado de la República enfermó y falleció de esa enfermedad.

Villarreal Anaya había estado realizando actividades en la entidad como entrega personal de apoyos alimentarios en varios municipios a familias vulnerables.

Su más reciente aparición fue en el municipio de Nuevo Laredo, donde incluso ofreció una conferencia de prensa y realizó algunas visitas a medios de comunicación.

Un periodista radiofónico de Nuevo Laredo, reveló que se hizo prueba de de COVID-19 y salió positivo. Hizo referencia a la reciente visita a su cabina radiofónica del Senador Américo Villarreal Anaya, sin acusarlo.

Después de esa actividad, el legislador tamaulipeco se ausentó varios día de la entidad y de los medios de comunicación en forma directa o a través de comunicados.

Hasta el día de hoy aparece el comunicado en el que rechaza estar contagiado de Coronavirus.

Sin embargo, su desmentido no se acompaña de la contundencia de la prueba negativa de algún laboratorio autorizado por la Secretaría de Salud.