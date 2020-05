CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Tras confirmar seis nuevos casos positivos a

COVID-19 durante la mañana de este lunes, la secretaria de Salud, Gloria Molina

Gamboa pidió a la población no bajar la guardia, continuar en confinamiento social

y extremar medidas de higiene.

Reiteró la importancia de proteger a los adultos mayores y mantener el control de

enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión y diabetes para limitar

daños a la salud y evitar defunciones.

Los nuevos casos confirmados corresponden a una mujer de 59 años de Ciudad

Victoria, 2 hombres de 31 y 32 años de Matamoros, una mujer de 53 años de El

Mante, así como 2 mujeres de 23 y 52 años de Nuevo Laredo.

Con ellos, la cifra oficial es de 601 casos confirmados en Tamaulipas.

La titular de la SST recordó que la enfermedad se transmite de una persona

infectada a otras a través de las gotas de saliva que expulsa un enfermo al toser y

estornudar, al estrechar la mano de una persona enferma o al tocar un objeto o

superficie contaminada con el virus y luego llevarse las manos sucias a boca, nariz

u ojos.

Insistió en la importancia del lavado correcto y frecuente de manos con agua y

jabón, toser o estornudar en la parte interna del codo, utilizar cubre bocas, no

difundir noticias falsas y atender las disposiciones que emite el Gobierno de

Tamaulipas.

Finalmente dijo que se debe acudir al médico o llamar a las líneas COVID si se

presentan síntomas de fiebre, tos y dolor de cabeza acompañado de dificultad

para respirar, dolor o ardor de garganta, escurrimiento nasal, ojos rojos y dolor de

músculos y articulaciones.