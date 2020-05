Nuevo Laredo, Tamaulipas, 11 de Mayo de 2020.- , El presidente municipal Enrique Rivas restableció los ‘Lunes de Informe’, pero ahora en forma virtual debido a la contingencia sanitaria, aquí aclaró a la ciudadanía que los decesos por el Covid-19 no son exclusivos de personas adultas mayores, por lo que exhortó a todos

segmentos de la población a continuar con las medidas preventivas de salud para mitigar el

contagio en la ciudad.

“Han incrementado los casos positivos y decesos, en particular llama la atención que la

gente tiene la idea que la muerte sólo es común en los adultos mayores, algo que no es

cierto, pues ya se tuvo la pérdida de un joven de 31 años”, señaló.

Rivas Cuéllar indicó que continuará con esta modalidad la conferencia de prensa semanal,

con el propósito de mantener una constante comunicación con la ciudadanía en el tema de

la pandemia.

El alcalde estuvo acompañado por el jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Óscar González

Arrambide y Jaime Gutiérrez, director de Salud Municipal, todos mantuvieron la sana

distancia, en cumplimiento a las medidas preventivas.

“Por condiciones de salud relacionadas con el Covid-19, mientras dure la pandemia y las

medidas de restricción, estaremos a través de estas plataformas con el objetivo de tener una

clara y amplia comunicación con la comunidad compartiendo acciones e información de

utilidad”, puntualizó.

Recalcó la importancia del resguardo en casa, uso de cubrebocas y cumplir las

recomendaciones de salud emitidas por los especialistas en la salud para mitigar los

contagios y salvar vidas.

Reiteró que la primer responsabilidad del gobierno municipal es garantizar la seguridad de la

salud de la ciudadanía, por ello emprendió una serie de acciones desde hace tres meses, con

el propósito de contener el contagio por Covid-19.

Entre las que destacan la instalación de filtros sanitarios en conjunto con el gobierno del

Estado, así como la Clínica Móvil Covid-19 y la entrega de insumos a hospitales públicos,

privados y clínicas.

También se ha hecho entrega de kits de higiene y despensas, el adelanto del pago de las más

de 17 mil becas municipales el pasado 30 de abril, el apoyo al gremio restaurantero y

taxistas para la entrega de pedidos a domicilio y el programa de Desinfección Municipal en

espacios públicos, transporte urbano, sitios de taxis y nosocomios.